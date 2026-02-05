Cam Thomas coupé par les Brooklyn Nets !

Grosse surprise du côté de Brooklyn, puisque Cam Thomas a purement et simplement été coupé par les Nets, juste avant la fin des transferts en NBA.

Voilà une dinguerie que l’on ne voyait pas venir ! Même s’il était fréquemment cité dans les rumeurs de transferts et que sa côte était au plus bas, il semblait tout de même extrêmement improbable d’imaginer Cam Thomas se faire couper par son équipe. Incapables de trouver un accord à propos d’une prolongation l’été dernier, l’arrière est quand même resté à Brooklyn via la qualifying offer, à hauteur de 5,9 millions de dollars. Mais, dans une volonté assumée des Nets de tanker, l’histoire commune touche à sa fin ce jeudi et le scoreur fou, qui tourne encore à 15,6 points par match cette saison (contre 24 la saison passée !), va pouvoir se trouver une nouvelle équipe où rebondir.

🚨 OH LA VACHE CAM THOMAS COUPÉ PAR LES NETS ! https://t.co/nLQt8PZGJF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026

Désormais libre de tout contrat, Cam Thomas devrait intéresser un bon nombre d’équipes prétendantes aux Playoffs en quête de scoring en sortie de banc. Il faudra toutefois ne pas être trop regardant de l’autre côté du parquet, ou avoir les joueurs nécessaires pour masquer les lacunes défensives du natif de Yokosuka (Japon). Autrefois capable d’enchaîner 3 matchs de suite à plus de 40 points, Cam Thomas repart désormais de zéro, et va devoir se refaire la cerise dans sa nouvelle équipe d’ici la free-agency 2026, et prouver qu’il peut toujours dynamiter une attaque en NBA.

Source texte : Shams Charania – ESPN