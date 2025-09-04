Cam Thomas reste aux Nets pour un an et 6 millions de dollars

Si nos yeux sont évidemment tournés vers l’EuroBasket en ce moment, l’actu NBA ne s’arrête pas pour autant : Cam Thomas – agent libre restrictif – a prolongé aux Nets pour la modique somme de 6 millions de dollars sur un an.

Le dossier Cam Thomas est clos… jusqu’à l’année prochaine.

D’après Shams Charania d’ESPN, le scoreur fou de Brooklyn a décidé de signer la qualifying offer (QO), ce qui signifie qu’il sera à nouveau agent libre (non restrictif) en 2026.

🚨 CAM THOMAS RESTE À BROOKLYN !!

C’était l’un des derniers gros agents-libres encore disponibles sur le marché. Le scoreur fou des Nets a signé une qualifying offer de 6 millions de dollars pour rester un an de plus à Brooklyn.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 4, 2025

Comme Jonathan Kuminga ou Josh Giddey, Cam Thomas faisait partie des agents libres restrictifs cherchant un gros contrat sur le marché cet été. Contrat qui n’est jamais venu, que ce soit de la part de Brooklyn ou une autre franchise, ce qui a poussé l’arrière de 23 ans (24 points de moyenne la saison dernière) à opter pour la QO. Toujours selon Shams, le camp du joueur aurait refusé deux offres des Nets (30 millions / 2 ans avec team option, ou 9,5 millions sur 1 an).

Possédant désormais une clause de non-transfert pour la saison à venir, Thomas espère toucher le jackpot l’été prochain quand le marché de la Free Agency sera peut-être plus favorable.

The Nets made the following offers to Cam Thomas, per @ShamsCharania

2-years, $30M (team option)

1-year, $9.5M (can be traded)

1-year, $6M qualifying offer (no-trade clause)

He accepted the $6M 👀 pic.twitter.com/VxKBfLH0Sr

— Legion Hoops (@LegionHoops) September 4, 2025