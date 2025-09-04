Après avoir rassuré tout le monde en s’imposant face à la Pologne mardi, l’Équipe de France affrontait l’Islande cette après-midi avec comme objectif de s’imposer sans trop transpirer, et par la même occasion conserver ses espoirs de finir en tête de son groupe. Mission accomplie, avec une large victoire 114-74.

Les stats de France – Islande

« L’important c’est de ne pas faire les cons. »

Le message porté par le capitaine Guerschon Yabusele avant France – Islande a donc été entendu.

Victoire de l’Équipe de France 114-74 🫡

Victoire de l'Équipe de France 114-74 🫡

Le boulot a été fait sérieusement, tout le monde en a profité et on va tranquillement pouvoir souffler jusqu'à dimanche et les huitièmes de finale 👏👏👏

36-9 après seulement un quart-temps, 66 points inscrits à la mi-temps, +40 à la fin du match, les Bleus n’ont jamais tremblé contre une Islande très faiblarde. C’est avec ce sérieux, cette application et si possible cette adresse (57% au tir, 39% à 3-points) que l’Équipe de France devra aborder son huitième de finale ce dimanche.

Gros point positif de cette victoire : l’implication de tout le monde, avec Fred Fauthoux qui a pu donner du temps de jeu à chacun de ses joueurs. De quoi gagner en confiance, individuellement et collectivement, pour les grandes échéances à venir.

Parmi les mecs qui se sont particulièrement illustrés côté bleu : Mam Jaiteh, Zaccharie Risacher, Jaylen Hoard ou encore Elie Okobo. Mention aussi pour Nadir Hifi, qui a retrouvé le terrain et la réussite.

Sylvain Francisco ➡️ Jaylen Hoard, on se fait plaiz côté bleu.

En explosant l’Islande, l’Équipe de France a fait le boulot et peut encore croire à la première place du Groupe D. Mais son spot final dépendra des autres résultats de la poule ce jeudi, et notamment de la rencontre opposant la Slovénie à Israël (17h).

On croise fort les doigts !