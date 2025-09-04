L’Équipe de France a parfaitement rebondi en allant battre la Pologne chez elle mardi soir, conservant ainsi ses chances de terminer en tête du Groupe D. Mais pour atteindre cet objectif, il va falloir faire le boulot contre l’Islande cette après-midi (14h).

L’Islande, l’équipe la plus faible du groupe. L’Islande, l’équipe qui a perdu l’ensemble de ses quatre matchs jusqu’ici. Les Bleus ne semblent pas vraiment en danger dit comme ça, mais rappelons quand même que nos amis islandais sont loin d’être ridicules depuis le début de la compétition.

Les hommes de Craig Pedersen n’ont jamais perdu de plus de 12 points, ont fait transpirer la Pologne chez elle, avant de regarder la Slovénie de Luka Doncic les yeux dans les yeux. Toujours soutenus par une belle ferveur populaire, les Islandais sont le genre d’équipe qui joue sans complexe.

ICE-SKATING FROM DEFENSE TO OFFENSE ⛸️#EuroBasket x @kkikarfa pic.twitter.com/3p4MfS3kiE

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Vous l’avez compris, Guerschon Yabusele et ses copains vont devoir se montrer sérieux et appliqués, sous peine de se faire un peu peur. Avant les huitièmes de finale et avec une première place du groupe comme enjeu, c’est l’heure de se rassurer définitivement après le couac contre Israël. L’heure aussi de construire des certitudes pour la suite. Ce match contre Israël s’y prête très bien.

“Désolé de le dire comme ça, mais l’important c’est de ne pas faire les cons.” – Guerschon Yabusele, via Team France Basket

Allez, on se donne rendez-vous à 14h pour – on l’espère – une victoire tranquille.