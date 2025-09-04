Vous êtes perdus dans les règles de cet EuroBasket 2025 et vous demandez où la France peut-elle finir dans son groupe et si l’Espagne peut sauter avant même les 1/8e de finale ? On a sorti le livre de la FIBA et on vous explique tout avant cette dernière journée de phase de poules.

Règles : En cas d’égalité entre plus de deux équipes, c’est la différence de points dans les matchs entre les nations concernées qui prime. Si elle est équivalente, ce sont le nombre de points marqués dans ces matchs qui fait la différence. Si, encore une fois, par miracle, les équipes sont a égalité, c’est la différence de points globale qui rentre en jeu. Le nombre de points marqués au global intervient ensuite et le dernier critère est le Ranking FIBA, quelle nation est la mieux classée.

Groupe C

Classement actuel :

Source : FIBA

Programme du jour :

14h00 : Bosnie-Herzégovine – Géorgie

17h15 : Italie – Chypre

20h30 : Espagne – Grèce

Quatre équipes peuvent encore terminer avec le même nombre de victoires en tête du groupe et le classement dépendra alors des scores exacts de cette dernière journée. Mais ce qui est certain pour le moment c’est que :

La Grèce et l’Italie sont qualifiés quoi qu’il arrive

Si la Grèce bat l’Espagne, elle terminera première du groupe.

Si l’Italie s’impose contre Chypre, elle terminera minimum deuxième et même première si l’Espagne domine la Grèce.

L’Espagne PEUT ÊTRE ÉLIMINÉE. S’ils s’inclinent contre la Grèce et que la Bosnie-Herzégovine s’impose contre la Géorgie, alors les coéquipiers de Jusuf Nurkic s’empareront de la troisième place (au minimum), ceux de Goga Bitadze resteront quatrièmes, et la Roja chutera.

En revanche, si l’Espagne perd mais que la Géorgie s’impose, les meilleurs ennemis des Bleus finiront à la quatrième place du groupe et la Bosnie-Herzégovine sera éliminée.

Si l’Espagne triomphe de la Grèce, c’est tout simplement le perdant de Géorgie – Bosnie-Herzégovine qui sera éliminé tandis que le vainqueur sera qualifié dans tous les cas.

Source : FIBA

Programme du jour :

14h00 : France – Islande

17h00 : Israël – Slovénie

20h30 : Pologne – Belgique

Même cas que dans le Groupe C, la France, la Pologne, la Slovénie et Israël peuvent tous encore terminer à la première place en fonction des scores, alors concentrons nous sur ce qui est certain :

L’Équipe de France

Les Bleus termineront premiers s’ils battent l’Islande et que la Slovénie bat Israël.

Les Bleus termineront deuxièmes s’ils battent l’Islande, que Israël gagne contre la Slovénie et que la Pologne perd contre la Belgique.

Les Bleus termineront deuxièmes s’ils perdent contre l’Islande, que la Pologne perd contre la Belgique et que la Slovénie bat Israël de plus de 9 points ou de moins de 20.

Les Bleus termineront troisièmes s’ils battent l’Islande, que la Pologne gagne contre la Belgique et qu’Israël domine la Slovénie.

Les Bleus termineront troisièmes s’ils perdent contre l’Islande, et que la Pologne et Israël s’imposent.

Les Bleus termineront troisièmes s’ils perdent contre l’Islande, que la Pologne perd contre la Belgique et que la Slovénie domine Israël de moins de 9 points ou de plus de 20.

Les Bleus termineront troisièmes s’ils perdent contre l’Islande, que la Pologne gagne contre la Belgique et que la Slovénie domine Israël de moins de 5 points ou de plus de 16.

Les Bleus termineront quatrièmes s’ils perdent contre l’Islande, que la Pologne gagne contre la Belgique et que la Slovénie domine Israël de plus de 5 points et de moins de 16.

Le reste du groupe