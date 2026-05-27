Deux des frères Buss (ex-propriétaires des Lakers) investisseurs à l’ASVEL ?

Selon EuroHoops, les frères de Jeanie Buss, co-propriétaires des Lakers avant le rachat par un fond mené par Mark Walter, sont parmi la liste des potentiels futurs investisseurs de l’ASVEL. Le club de Tony Parker pourrait ainsi jouir d’un soutien financier d’une envergure importante.

L’ASVEL renforce t-il son capital en vue de grands projets sportifs ? Selon EuroHoops, deux des frères de Jeanie Buss (Joey et Jesse), ex-gouverneure des Lakers, pourraient rejoindre l’actionnariat du club rhodanien. Le média précise qu’au moins deux autres investisseurs seraient intéressés pour injecter des fonds dans l’écurie basket de Tony Parker, qui se montre très ambitieux pour l’avenir de son club en engageant un recrutement XXL cet été. À commencer avec l’arrivée d’Armori Brooks (ex-Rockets, Raptors, Nets).

👀 ASVEL’de artan bütçenin kaynağı belli oldu!

🔥 Lakers’ın eski sahipleri Joey ve Jesse Buss, kulübün yeni potansiyel yatırımcıları olarak öne çıkıyor.

(by @arbarkas) pic.twitter.com/ihK8vOCTuK

— Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) May 27, 2026

Avec l’EuroLeague (où ils n’ont fait que figuration cette année en finissant dernier) et le projet de NBA Europe, se renforcer financièrement est une manière d’anticiper les grands tournants à venir pour le basket sur notre continent. Et tout simplement de gagner en compétitivité non seulement à l’échelle internationale, mais aussi nationale, puisque l’ASVEL n’a plus remporté le titre depuis 2022 en France.