James Harden devrait re-signer avec les Cavaliers !

Arrivé à la deadline en échange de Darius Garland, James Harden devrait rester avec les Cleveland Cavaliers sur les prochaines années et signer un nouveau contrat cet été.

Après avoir participé aux premières Finales de Conférence des Cavs depuis l’ère LeBron, James Harden devrait signer un nouveau contrat sur plusieurs années avec les Cavs. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Brian Windhorst hier soir.

En prime, @WindhorstESPN affirme que James Harden sera toujours dans l’Ohio l’an prochain et qu’il devrait resigner pour « plusieurs années ».

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

Plutôt logique, même si au vu du goût amer laissé par la piètre performance des Cavaliers en Finale de Conf, le gros bouton rouge était une option envisageable. Mais Koby Altman fait le choix de la continuité pour l’instant, que ce soit avec son Barbu mais aussi son coach, puisque Kenny Atkinson devrait lui aussi rester en poste.

🚨 Kenny Atkinson conservera son poste de coach des Cavs la saison prochaine ! https://t.co/BFVmyapQMj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

De quoi nous assurer bon nombre de déclarations mémorables. Attendez-vous à voir Kenny Atkinson dire que statistiquement il aurait dû remporter un match qu’il perd de 20, pendant que James Harden nous parlera de sa très bonne conservation du ballon après en avoir perdu 7.

Plus sérieusement, les Cavs auront une année complète pour mettre leur projet de jeu en place et ça c’est que du positif (difficile de faire des miracles avec qu’une demi-saison dans les pattes). Mais les attentes vont être MAXIMUM.

Si le front-office de l’Ohio a ramené James Harden, c’est pas pour célébrer une qualification en Finale de Conf, mais plutôt pour festoyer un succès fin-juin. À voir si les Cavaliers seront au rendez-vous l’an prochain !