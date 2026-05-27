Alex Caruso en tête, le supporting cast d’OKC a fait des merveilles !

Si Shai Gilgeous-Alexander a certes mis 32 points dans la victoire du Thunder au Game 5 (127-114), c’est pourtant son supporting cast qui a le plus impacté la rencontre. Alex Caruso en tête de proue, suivi par Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren ou même Cason Wallace. Pas mal de gens à congratuler à OKC.

Le Game 5 aurait pourtant pu prendre une tournure bien différente pour Alex Caruso. Blessé et obligé de retourner aux vestiaires en début de rencontre, le divin chauve est revenu sur les parquets, pour le plus grand bonheur des fans du Thunder.

22 points, 6 passes, 3 interceptions et un plus/minus de +18. L’ancien Bull a pesé de tout son crâne sur la rencontre, et même sur la série. +42 quand il est sur le parquet, -35 lorsqu’il ne l’est pas, non non ce ne sont pas les stats de Victor Wembanyama mais bien celles d’Alex Caruso. À deux doigts de dire qu’OKC est « Caruso dépendant » finalement.

On parlait du +/- de Wemby en début de série, mais celui d’Alex Caruso c’est une DINGUERIE :

🔸 OKC avec Caruso sur le terrain : +42

🔸 OKC sans Caruso sur le terrain : -35

Je sais pas où il est classé parmi les meilleurs role players all-time, mais c’est très très haut pic.twitter.com/FJ63PcU9Ev

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Mais il n’est pas le seul soldat dont il faut chanter les louanges dans l’Oklahoma. La paire d’intérieur Hartenstein/Holmgren a elle aussi fait de grandes choses. 12 points, 15 rebonds pour le premier, 16 points, 11 rebonds pour le second, et un magnifique 12 sur 17 au tir en cumulé. Alors que tout le monde annonçait Hartenstein inutilisable après le Game 1, c’est beau de le voir autant contribuer aux succès des siens !

Et même sur les lignes extérieures au-delà de Caruso. Projeté dans le cinq majeur et bien que maladroit, Jared McCain a tout de même rapporté 20 points aux siens. À l’inverse, Cason Wallace n’en a scoré « que » 7 mais a été ultra impactant des deux côtés du terrain avec 5 passes distribuées mais aussi 2 interceptions et 2 contres.

Celui qui a le plus été dans le dur est sans doute Jaylin Williams, mais même ses trois seuls points de la rencontre ont été inscrits pour clore le premier gros run d’OKC et permettre au champion de prendre une dizaine de points d’avance (et puis sa perf du Game 3 ne doit pas être oubliée !).

Assez fou de voir à quel point cet effectif verra toujours l’un ou plusieurs de ses membres sortir les crocs au moment le plus opportun. OKC en avait bien besoin avec les absences de Jalen Williams et Ajay Mitchell. La profondeur de ce Thunder… la vache !