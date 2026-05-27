Le « challenge » refusé à Mitch Johnson, dernière polémique de Thunder – Spurs

Les Spurs ont perdu ce Game 5 contre OKC (127-114) en se mettant tout seuls dans la sauce… mais une séquence pourra rester en travers de la gorge des fans de San Antonio. Un contre illégal oublié, suivi d’un challenge ignoré par le corps arbitral de la soirée, alors que les Texans faisaient leur seul vrai run du match. Frustrant.

Nous sommes à la fin du troisième quart-temps, les Spurs viennent de faire un run pour réduire l’écart après avoir été menés de 20 points en début de quart. Luke Kornet va pour ramener les siens à 8 unités sur une claquette… contré par Cason Wallace sous règle FIBA qui nettoie le cercle.

Cason Wallace basket interference/goal tend on Luke Kornet.

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— Tsoj (@TsojBall) May 27, 2026

Contre illégal assez flagrant mais qui ne sera pas sifflé. C’est Luke Kornet en revanche qui sera sanctionné pour une faute sur le rebond qui suit cette action. Heureusement pas d’incidence en plus, Jaylin Williams manquera ces deux lancers.

Mais le crew arbitral de Tony Brothers s’est dit que quand il y en a plus, et bah y en a encore. Action suivante pour San Antonio, Victor Wembanyama drive sur Williams et laisse échapper le ballon qui rebondit sur le pied de Chet Holmgren avant de sortir.

Malheureusement la remise en jeu est donnée au Thunder, mais tant pis, Mitch Johnson a encore son challenge et s’apprête à l’utiliser devant James Capers, l’un des trois arbitres de la rencontre… mais ce dernier « ne le voit pas » (selon ses explications) alors qu’il est à quelques centimètres du doigt virevoltant de Johnson.

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Résultat, les Spurs feront faute sur Shai Gilgeous-Alexander et le coach de San Antonio sera sanctionné d’une faute technique après s’être emporté sur ce challenge ignoré, permettant ainsi au Thunder de reprendre 13 points d’avance.

Et si certains s’appuieront sur le règlement pour dire que le coach doit d’abord prendre temps mort avant de demander le challenge, soyons honnête. Quand un arbitre voit un coach faire tournoyer son doigt 32 fois, c’est pas pour s’entraîner à devenir pizzaiolo. Surtout que c’est devenu monnaie courante pour les entraîneurs de faire ce geste pour demander et le temps mort, et le challenge.

Je pose ça là car j’en vois certains qui disent que selon le règlement, il faut prendre un temps-mort AVANT de demander un challenge, et Johnson ne l’a pas fait…

J’ai envie de dire : si t’es arbitre et tu vois un coach demander un challenge, tu te doutes qu’il veut demander… https://t.co/8YZIl99ZNP

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C’est terriblement frustrant pour San Antonio qui passe de potentiellement -8 si le contre illégal de Cason Wallace avait été sifflé (voire moins s’ils avaient en plus marqué sur la remise en jeu qui aurait dû leur être donnée), à -13. Mais faut-il pour autant mettre toute la défaite des Spurs sur cette séquence ? Vraiment pas.

Les Texans n’étaient pas à la hauteur de l’évènement sur ce Game 5. Des pertes de balle à foison, une adresse de loin toujours problématique et globalement un collectif très effacé. Y avait juste pas les ingrédients pour aller l’emporter à OKC.

Alors oui ça la fout mal quand ton seul run du match se retrouve climatisé par une suite de mauvais coups de sifflet, mais la remise en question doit être plus profonde pour les Spurs. Le plan de jeu doit être revu pour espérer l’emporter au Game 6, et c’est ça qui fera la différence, pas un challenge ignoré en fin de troisième quart.

Oui, il y a eu des situations très litigieuses à l’arbitrage : le challenge en tête, qui change la dynamique derrière avec la technique.

Mais les Spurs l’ont avant tout perdu comme des grands, ce Game 5. Pas de collectif, pertes de balle, trop de fautes évitables surtout sur…

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