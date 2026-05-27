Les notes de Thunder – Spurs (Game 5) : Alex Caruso nous a mis les poils !

« Le match le plus important de la saison » selon Keldon Johnson méritait bien son dispositif spécial. Et contrairement aux San Antonio Spurs, nous n’avons pas dormi pour pouvoir vous livrer un carnet de notes tout neuf.

# Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander (6) : Début de match catastrophique avant de se relancer efficacement depuis la ligne des lancers-francs. Qui est l’âne qui a affirmé qu’il fallait savoir sortir de sa zone de confort ?

Chet Holmgren (6) : Monstre physique en attaque et paillasson de Julian Champagnie en défense. Performance tellement inégale musculairement parlant qu’on se demande s’il ne faisait pas une série de pompes à chaque fois qu’il traversait le milieu de terrain.

Jared McCain (7) : Un peu tendre en début de match, mais son coup de chaud en deuxième mi-temps a apporté le grain de sel qui a rendu sa performance délicieuse. Les cuissons en deux temps : secret des bonnes McCain.

ÉNORME Jared McCain cette nuit, pour sa première titu en Playoffs !

🔹20 POINTS

🔹3 rebonds

🔹7/19 au tir

Le gros coup de chaud qui a permis à OKC de se maintenir en tête avec l’écart dans le 3e quart-temps.

Ajay Mitchell et Jalen Williams pas là ? Pas de problème.

PS :… pic.twitter.com/jk6shlHf0E

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Lu Dort (5) : Il dribble si rarement que lorsqu’il a tenté un drive dans le premier quart-temps , Devin Vassell l’a tout simplement laissé filer au panier. On vous avait dit de vous méfier du Lu qui Dort.

Isaiah Hartenstein (6,5) : Remplacé après 3 minutes, on a bien cru que le crack de la Wrestlemania allait être le premier éliminé de la Royal Humble. Mais lors de ses différents retours, il a rappelé que c’et bien lui qui possède la ceinture de champion !

Cason Wallace (5,5) : Il paraît qu’un jours, Cason a raté sa performance lors d’un match de basket-ball, mais personne n’a jamais pu le confirmer. Une histoire qui. créé la bande dessinée « Wallace et Gromit ».

Kenrich Williams (6) : No mulet no problem pour l’intérieur d’OKC qui réalise un sans faute en attaque, et même sur sa coupe de veuch désormais…

Jaylin Williams (3,5) : Son match a consisté à lancer des regards à Victor Wembanyama et à créer des memes. Pourtant, ce n’était pas un influenceur assis courtside. De toute façon, dans l’Oklahoma, il n’y a pas d’influenceur assis courtise.

Jaylin Williams stares down Wemby after hitting the three 👀 pic.twitter.com/cGRkozTSAX

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 27, 2026

Alex Caruso (7,5) : La version de Luciano Dalla donne des frissons, celle de Florent Pagny peut faire couler des larmes. Que dire de celle de Lara Fabian ? Et pourtant, ce sont bien les parents d’Alex qui ont créé le meilleur Caruso.

# San Antonio Spurs

Victor Wembanyama (2,5) : L’Alien a été plus franc dans ses lancers que dans ses prises de position ou de décision. La ligne de stats n’est pas « mauvaise », mais l’impression visuelle de sa performance, surtout dans ce contexte, l’est. Pas le meilleur des moments pour revenir sur terre…

Match raté pour Victor Wembanyama cette nuit.

🔹20 points, 6 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 3 contres (4/15 au tir, 12/12 LF)

Quasi-inexistant en première mi-temps dans le jeu (pas cherché par son équipe non plus…), hormis dans la provocation des fautes quand il a pu… pic.twitter.com/sOHOLhl5JR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

De’Aaron Fox (1,5) : Dans un jeu de Poules, Renards, Vipères, ce De’Aaron se serait sans doute fait manger par tout le monde. On peut rajouter le loup, la belette et la jument de Michao tant qu’on y est.

Stephon Castle (5) : Efficace au tir, indispensable à son équipe pour, par moments, les ramener dans le match, mais performance tellement teintée par des pertes de balles bêtes et des fautes aux mauvais moments… Pour une fois qu’il ressemble à un sophomore.

Julian Champagnie (7) : Quand il n’y a que du Champagnie au menu, ça sent forcément la gueule de bois pour les Spurs. De très loin le joueur de San Antonio qui mérite le plus la coupe et le moins la bulle ce soir.

Julian Champagnie le MATCH bazar 😮‍💨

Playoffs career-high !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Devin Vassell (3) : Dommage que sa régularité en défense soit inversement proportionnelle à son irrégularité en attaque. 2/11, une date qui marque le début de l’hiver ; une réussite au tir qui marque le début de l’enfer.

Dylan Harper (2) : Pour faire des pertes de balles encore plus grossières que celles de Stephon Castle, il fallait se lever de bonne heure et le rookie des Spurs a décidé d’être du matin. L’enjeu a pris le pas sur son jeu et ce soir, pour la première fois de sa carrière, on a vu Dylan a peur.

Keldon Johnson (5) : Il n’a pas été mauvais lorsqu’il a foulé le parquet, mais a été quand même bien meilleur lorsqu’il s’agissait d’élever la voix devant quatre coéquipiers qui le regardent. Si TF1 veut le recruter, on conseille The Voice plus que Danse avec les Stars.

Luke Kornet (0,5) : Quand Mitch Johnson lui a demandé de casser la raquette, il ne s’attendait pas à ce que son pivot réponde « Wilson ou Babolat ». Alizé Kornet.

Carter Bryant (5) : Il a magnifiquement commencé le match en attaque, mais une mauvaise rotation défensive et une faute bête plus tard, Mitch Johnson l’a sorti et on ne l’a jamais revu. Le benjamin de la famille a beau être le chouchou, ça ne l’empêche pas de sacrément se faire gronder.