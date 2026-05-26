Game 5 capital ce soir à Oklahoma City entre le Thunder et les Spurs, à égalité 2-2 dans la série. OKC devrait une nouvelle fois être privé de Jalen Williams et Ajay Mitchell, ajoutant une dose de pression sur les épaules de Shai Gilgeous-Alexander. Qui sera là pour le seconder ?

Après un Game 3 magistralement maîtrisé, le Thunder a joué l’un des pires matchs de la saison dans la quatrième manche à San Antonio, en particulier sur le plan offensif (défaite 103-82).

Comme un symbole, le MVP Shai Gilgeous-Alexander a connu une soirée (très) compliquée. Mais c’est avant tout le manque de création offensive à ses côtés qui inquiète le plus les fans d’OKC.

L’absence de Jalen Williams s’est énormément ressentie, celle d’Ajay Mitchell aussi. Personne n’a été capable d’apporter un second souffle aux côtés de SGA, obligé de se coltiner Stephon Castle dans le périmètre et Victor Wembanyama dans la raquette (l’enfer sur terre…). La tactique des Spurs de limiter fortement les prises à deux sur Shai a porté ses fruits : beaucoup moins de shoots ouverts pour les role players, et beaucoup moins de production offensive. Si le Game 3 reflétait la puissance du collectif et du banc d’OKC, le Game 4 a montré tout l’inverse.

C’est ainsi qu’on en arrive au Game 5 de cette nuit (2h30), crucial pour la suite de la série.

Which team will put themselves one win away from the NBA Finals? pic.twitter.com/tZLjUrhGb7

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) May 26, 2026

Si le Thunder veut reprendre les commandes, ça passera non seulement par une performance beaucoup plus accomplie du MVP (ça, normalement, c’est safe), mais aussi et surtout par un vrai soutien offensif. Sans Mitchell et probablement Williams, qui va s’illustrer et faire des différences en attaque ? Qui pourra assumer un minimum de création offensive aux côtés de Shai ?

On se tourne naturellement vers Chet Holmgren, All-Star et joueur All-NBA Third Team, mais le pivot de 24 ans continue de dormir en attaque. Est-ce que Alex Caruso peut retrouver la main chaude ? Quid de Jared McCain ? Et si on avait un « Cason Wallace Game » ?

Au moins l’un d’entre d’eux devra performer au-dessus de ses moyennes habituelles pour aider le Thunder à relever le défi Spurs. Une grande partie de la série pourrait se jouer ce soir, Shai Gilgeous-Alexander ne pourra pas faire cavalier seul.