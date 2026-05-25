Les Spurs énormes en défense, SGA muselé : la clé de la victoire au Game 4 !

Les San Antonio Spurs ont contraint le Oklahoma City Thunder à ne marquer « que » 82 points dans ce Game 4. Une masterclass défensive découlant d’une adaptation tactique qui pourrait avoir son importance dans la suite de la série.

82 points : un total d’une faiblesse extrêmement rare pour le Thunder. C’est bien simple, la dernière fois que Oklahoma était resté sous la barre des 90 dans un match de saison régulière, c’était le 10 avril 2022. La dernière fois que ça leur est arrivé en Playoffs ? Le 29 août 2020 dans la bulle.

Limiter une équipe à 82 points dans un match de Playoffs en 2026, on peut appeler ça un exploit.

D’après @ESPNInsights, cela faisait… 4 ans que le Thunder n’avait pas scoré moins de 90 points dans un match, et même 6 ans en Playoffs !

Masterclass défensive des Spurs ! 😤😤 pic.twitter.com/23u0Q6KvFF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2026

Les San Antonio Spurs sont capables de prouesses défensives assez uniques. De part le personnel déjà, avec un Victor Wembanyama en tour de contrôle et un Stephon Castle sur les extérieurs, mais aussi parce qu’ils sont capables de s’adapter tactiquement.

Hier encore, nous nous demandions si les Éperons devaient faire moins de prise à deux sur Shai Gilgeous-Alexander. Une stratégique qui avait bien marché pour les Lakers, mais le Canadien est fort et s’adapte vite. Sur le début de ces Finales de Conférences, il l’avait rendu inefficace avec 35 passes décisives pour 7 pertes de balles sur les trois premiers matchs. Ses coéquipiers étaient mis en confiance, lui aussi et le Thunder parvenait à régulièrement accélérer offensivement.

Mais tout a changé ce dimanche soir dans le Texas. Rapidement, Stephon Castle a été envoyé en mission sur le double MVP. Et si parfois, des coéquipiers – comme un énorme Devin Vassell – sont venus le relayer, les prises à deux ont-elles complètement disparu.

Shai Gilgeous-Alexander a probablement connu son match le plus compliqué de toute la saison cette nuit.

19 points

6/15 au tir

4 pertes de balle

Deuxième fois de la saison qu’il passe sous la barre des 20, il n’a jamais su trouver son rythme.

Enorme boulot collectif des Spurs. pic.twitter.com/uD4lzNGITi

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Le plus important était alors de très bien tenir son homme et de le limiter autant que possible en individuel. Mission parfaitement exécutée puisque SGA a terminé la rencontre avec 19 points à 6/15 au tir et 7 passes décisives pour 4 pertes de balles.

Surtout, en agissant de la sorte, les Spurs ont arrêté de laisser des tirs à 3-points ouverts de manière délibérée, ce qui les avaient grandement handicapé lors de certaines séquences de la série jusque-là. Cette nuit, les joueurs de Mark Daigneault ont shooté à 6/33 derrière l’arc.

🎙️ Mark Daigneault, sur le match de son équipe et les absences d’Ajay Mitchell et Jalen Williams :

« Nous n’avons pas été suffisamment tranchants, précis pour les déranger. Ils ont été très bons. Il faut les féliciter, mais notre groupe peut jouer bien mieux qu’il ne l’a fait… pic.twitter.com/dnTtqL1Cw7

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D’un coup, des joueurs précieux comme Alex Caruso sont devenus moins facilement utilisables. Il n’a joué que 14 minutes et pris qu’un shoot. Globalement, c’est tout le banc qui a pu être largement mieux contenu. Kenrich Williams et Isaiah Joe se sont montrés dans le Garbage Time, mais aucun joueur de « l’équipe B » n’a tourné à plus de 50% au tir.

Si les coéquipiers de Dylan Harper ont pu choisir cette stratégie, c’est aussi parce que le Thunder était privé de tous ses créateurs secondaires ; bien utile pour organiser le jeu lorsque Shai Gilgeous-Alexander doit lâcher la balle. Jalen Williams et Ajay Mitchell étaient absents tandis que Jared McCain (4 points à 1/10 au tir) aurait tout aussi bien pu l’être.

Dans ces conditions, il était « plus simple » d’éteindre le moteur principal et ainsi d’empêcher la machine entière de fonctionner. En première mi-temps, le Thunder n’a marqué que 38 points et la rencontre était presque déjà terminée.

En conférence de presse, Victor Wembanyama a comparé les ajustements de Playoffs à une partie d’échecs :

« Il y a indéniablement des similitudes, comme dans tout jeu de stratégie. C’est très fun de jouer en Playoffs. À un certain moment, surtout quand une série s’éternise, tout le monde connaît l’équipe adverse presque par cœur. Mais je dirais que ce sont surtout les entraîneurs qui portent le poids de cette partie d’échecs. »

🎙️ Victor Wembanyama sur les similitudes entre les ajustements en Playoffs et… les échecs :

« Il y a indéniablement des similitudes, comme dans tout jeu de stratégie. C’est très fun de jouer en Playoffs. À un certain moment, surtout quand une série s’éternise, tout le monde… pic.twitter.com/GbDcyQlWap

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Du crédit à Mitch Johnson donc et une question qui vient avec. Maintenant que l’entraîneur des Spurs a dévoilé de nouvelles cartes, pourront-elles être utilisées avec la même efficacité sur la suite de la série ?

Parce que le Thunder est aussi un monstre d’adaptation. Entre les Playoffs de l’année dernière et ceux de cette saison ils n’ont, tout simplement, jamais perdu deux matchs de suite. Et si un joueur sait trouver des réponses à une défense, c’est bien Shai Gilgeous-Alexander. Il n’aurait pas marqué plus de 20 points lors de chaque match de la régulière sinon.

Il y aura peut-être également des retours des absents ou des meilleurs matchs des lieutenants. Mais moins facile pour ces derniers de briller lorsqu’ils ne jouent pas à 4 contre 3.

SCORE FINAL, 103-82 SPURS 🔥🔥🔥

Match quasi parfait de San Antonio malgré un manque d’adresse derrière l’arc (9/33) et sur la ligne des lancers (24/32)

Victor Wembanyama a été gigantesque avec ses 33 points, parfaitement suppléé par une paire d’arrière Vassell/Castle intenable… pic.twitter.com/rEUnoYQZcJ

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La série repart dans l’Oklahoma à 2-2 avec de nouveaux doutes pour le Thunder et de nouvelles certitudes pou les Spurs, mais tout évolue tellement vite dans cette série que les cartes peuvent vite être rebattues. Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour un Game 5 absolument immanquable.