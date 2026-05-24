Mikal Bridges, symbole de la belle dynamique actuelle des Knicks

Les Knicks mènent 3-0 face aux Cavaliers en finales de conférence et sont sur une série de 10 victoires consécutives sur ces Playoffs. Plus que jamais, à Manhattan, on rêve d’un retour en Finales NBA, et un joueur symbolise parfaitement cette dynamique.

Et cet homme, c’est Mikal Bridges ! Après un premier tour globalement insipide contre les Hawks, Michel Ponts a fait bien plus que se ressaisir. Depuis le Game 3 face à Atlanta, lors duquel il n’a même pas marqué, l’ancien ailier des Suns et des Nets n’a tout simplement pas fait un seul match sous les 50% de réussite au tir et se montre très performant offensivement.

Le plus gros symbole de la magnifique dynamique des Knicks, c’est peut-être Mikal Bridges.

Il était AU FOND du trou en début de Playoffs face aux Hawks (0 point dans le Game 3). Depuis ?

🔸 24 points à 10/12 au tir

🔸 17 points à 7/10

🔸 18 points à 9/13

🔸 23 points à 8/14

🔸… pic.twitter.com/rXPpgYlAqn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 24, 2026

Mais cet impact va bien au-delà des statistiques, qui sont bien plus proches de celles attendues pour un joueur de son calibre. En effet, Mikal Bridges symbolise cette force tranquille des Knicks avec une efficacité redoutable en attaque et une défense toujours aussi étouffante. Efficace des deux côtés du terrain, l’Iron Man de la NBA montre à tout le monde pourquoi les Knicks voulaient autant s’attacher ses services, quitte à hypothéquer une grosse partie de leur capital draft.

Dans son sillage, c’est toute l’équipe des Knicks qui fait preuve d’une efficacité insolente qui leur permet pour l’instant de rouler sur les Cavaliers, qui ne parviennent tout simplement pas à exister dans ces finales de conférence, New York exploitant parfaitement les moindres failles de leurs adversaires. Mais aussi, ils sont historiquement efficaces au shoot, et si Bridges n’en est pas le seul artisan, il est très loin d’y être étranger.

Viens de voir passer la stat. Sur ces Playoffs 2026, les Knicks ont un true shooting percentage (stats avancées mesurant l’efficacité d’une équipe au tir) de… 62,5 % 🔥🤯🔥🤯

C’est tout simplement le plus haut pourcentage de l’histoire des Playoffs NBA ! pic.twitter.com/l0hFwU5rhP

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Bien sûr, Jalen Brunson est monstrueux et a mis James Harden dans sa poche jusqu’à maintenant, Josh Hart et OG Anunoby font toujours aussi bien leur boulot, et tout le monde se met au diapason, mais sur cette série, le deuxième meilleur joueur des Knicks, c’est bien Mikal Bridges. Son impact et sa polyvalence font un bien fou à la franchise de Manhattan, qui a déjà un pied et quatre orteils en Finales NBA.