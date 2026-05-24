Parmi les gros problèmes rencontrés par San Antonio face au Thunder, il y a la Victor Wembanyama dépendance : les Spurs se font démonter par Oklahoma City quand Wemby est sur le banc. Quelles solutions pour le coach Mitch Johnson ?

La statistique fait terriblement mal aux supporters des Spurs : en 125 minutes depuis le début de la série, San Antonio possède un avantage de +21 points quand Victor Wembanyama est sur le terrain. Durant les 29 minutes où il était sur le banc ? +38 pour en faveur du Thunder !

Cette Wemby dépendance s’est vue tout particulièrement lors de la défaite des Spurs au Game 3.

On en parlait hier avant le match, c’était encore pire au Game 3 :

🔸 Minutes avec Wemby sur le terrain (39) : +4 pour les Spurs

🔸 Minutes sans Wemby sur le terrain (9) : +19 pour le Thunder !!!

Les minutes avec Luke Kornet sont particulièrement dramatiques (-18 côté San… https://t.co/LxwXbDIbAM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2026

Malgré un impact en baisse depuis le Game 1, la présence de Wembanyama permet toujours aux Spurs de prendre le dessus sur le Thunder. C’est vraiment quand il est sur le banc que tout l’édifice s’effondre.

Malheureusement, San Antonio doit trouver des moments pour faire reposer Victor. Car tout Alien qu’il est, c’est physiquement impossible pour lui aujourd’hui de jouer un match complet à full intensité contre une équipe aussi physique et profonde que le Thunder. La question qui se pose donc naturellement, c’est de savoir comment les Spurs peuvent limiter la casse sans Wemby.

« On doit faire quelque chose » a déclaré le coach Mitch Johnson. « On ne peut pas le faire jouer 48 minutes. Et on ne peut pas prendre 20 points quand il est sur le banc. C’est une combinaison de plusieurs facteurs : qui on fait jouer, avec quels systèmes, le plan de jeu… Je dois m’assurer d’aider le groupe qui joue sans Victor. »

On se demande notamment si la doublure de Wemby au poste de pivot, Luke Kornet, va être sacrifiée par Mitch Johnson. Car même s’il a très bien assumé son rôle pendant la saison régulière, l’ancien Celtic connaît une série très compliquée face au Thunder. Il se prend des vagues de pénétration de la part d’OKC, et on l’a vu en galère quand le champion en titre alignait des lineups pour écarter le terrain, notamment avec le pivot Jaylin Williams. Dans le cas où Kornet joue moins, on peut imaginer les Spurs évoluer plus en small-ball (avec Carter Bryant ou Keldon Johnson en 5 ?) quand Wembanyama se repose.

Aux yeux de Mitch Johnson, une façon de mieux compenser l’absence de Victor est aussi de maximiser les minutes où l’Alien est sur le terrain. Dans le Game 2 et 3, les Spurs sont à +5 avec Wemby, ils étaient à +16 dans la victoire du Game 1. Comment retrouver cette domination ? Johnson compte sur ses arrières, Stephon Castle – De’Aaron Fox – Dylan Harper, certes pas au top physiquement mais opérationnels pour le Game 4 à venir ce dimanche.

« Victor nous permet d’avoir un avantage, plus que n’importe qui d’autre, c’est facile à voir. La manière dont nous exploitons cet avantage est basée sur nos trois arrières avec le ballon dans les mains. Et ces gars-là ne sont pas à 100% en ce moment. Nous devons nous adapter, pas en changeant notre façon de jouer, mais en comprenant comment continuer à tirer parti de ces éléments. »

Au final, cela passera par un très gros effort collectif. À la fois quand Victor est sur le banc, et quand il est sur le terrain. Les Spurs ont montré toute la saison qu’ils avaient de grosses ressources, ce soir ils en auront plus que jamais besoin !

🎙️ Le coach Mitch Johnson sur la Wembanyama dépendance face au Thunder :

« On doit faire quelque chose. On ne peut pas le faire jouer 48 minutes. Et on ne peut pas prendre 20 points quand il est sur le banc. C’est une combinaison de plusieurs facteurs : qui on fait jouer, avec… pic.twitter.com/MJnkEuVSnu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 24, 2026

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