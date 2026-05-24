Pari NBA : un gros duel au scoring entre Wembanyama et SGA

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 24 mai 2026, on garde les bonnes habitudes avec un match crucial au programme entre les Spurs et le Thunder ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h : Spurs (1,74) – Thunder (2,20)

Le pari du jour

Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama marquent tous les deux au moins 25 points (2,00) : les deux candidats MVP lâchent de grosses stats au scoring sur cette série Thunder – Spurs. Presque 27 points de moyenne pour SGA, 29,3 pour Wembanyama. Vu l’importance du Game 4 de ce dimanche, on peut compter sur eux pour se lâcher offensivement. Shai pourrait profiter d’un nombre de prises à deux plus faible pour sortir un gros carton, tandis que Victor sait qu’il doit se montrer plus agressif pour permettre aux Spurs – menés 2-1 – de revenir à égalité. Gros duel en perspective !



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).