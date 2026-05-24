Ce dimanche soir, l’Euroleague 2026 rendait son verdict à Athènes. La finale opposait l’Olympiakos au Real Madrid, et ce sont les Grecs qui l’ont emporté au terme d’un match de fou ! Evan Fournier est élu MVP du Final Four !

Au moins un joueur Français allait finir sacré champion de l’Euroleague 2026. Evan Fournier évolue à l’Olympiakos tandis que Théo Maledon défend les couleurs du Real, et c’est le premier qui ramène la coupe à la maison et plus encore. Frank Ntilikina et Moustapha Fall sont également champions même s’ils ne sont pas rentrés en jeu au cours de ce match.

Cette partie avait pourtant démarré sur les chapeaux de roues pour le Real, notamment grâce à Mario Hezonja qui a mis son équipe sur les bons rails d’entrée de jeu, mais surtout grâce à Trey Lyles, auteur d’un festival offensif en première mi-temps. L’ancien intérieur des Kings inscrit 10 des 12 premiers points de son équipe pour mettre la pression aux Grecs d’entrée. Sasha Vezenkov tente de riposter mais Lyles est infernal, le Real vire en tête à l’issue des 10 premières minutes (26-19).

Le deuxième quart-temps va voir l’Olympiakos réduire son écart, sous la houlette d’un Evan Fournier chaud comme la braise qui va enquiller 11 points sur la période après être sorti du banc, pour répondre au show Trey Lyles qui se poursuit. L’Américain arrive à la mi-temps avec 21 points et compense à merveille l’absence des deux pivots de la Maison Blanche, le Brésilien Walter Tavares et l’Espagnol Usman Garuba, victime d’une rupture du tendon d’Achille en demi-finale.

I @EvanFourmizz is money tonight! @Moto #MotorolaMagicMoment I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/r27R8gK2Hq

— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026

Sergio Llull, légende du Real âgée de 38 ans, dispute également ses premières minutes du match sur ce quart-temps. Les deux équipes sont à égalité à la fin de la première mi-temps mais un panier à la dernière seconde d’Alec Peters donne l’avantage à l’Olympiakos (46-44).

Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendent coup pour coup, d’abord au sens figuré, notamment grâce à un Alberto Abalde toujours aussi efficace du parking, puis au sens propre avec Shaquielle McKissic, qui envoie Facundo Campazzo au tapis avec un coup de coude avant de venir provoquer ce dernier au sol, l’Argentin n’apprécie guère de se faire enjamber et le fait savoir à l’Américain, les deux joueurs sont séparés et écopent chacun d’une faute technique.

C’est le moment choisi par les Merengue pour hausser le ton et passer la deuxième, Mario Hezonja et Andres Feliz tentent d’assommer les Rouge et Blanc mais ces derniers n’abdiquent pas et restent dans le coup, 65 à 61 pour les Espagnols à la fin du troisième quart-temps.

Evan Fournier et Théo Maledon commencent bien l’ultime période et l’écart ne bouge que très peu, les défenses sont étouffantes, l’intensité est à son paroxysme et aucune des deux équipes ne veut lâcher le morceau. Vezenkov, très discret jusque-là, sort enfin de sa coquille mais Mario Hezonja répond du tac au tac, l’ancien ailier du Magic prend la situation à son compte, mais le match va finalement échapper au Real, qui a laissé toutes ses forces dans la bataille mais qui était aussi décimé par les blessures.

Et c’est Evan Fournier qui va finir le taf aux lancers-francs, le dégarni de Charenton pourrait bien à son tour avoir sa sculpture à côté du Parthénon d’Athènes. Le dernier sursaut de Trey Lyles et les dernières opportunités madrilènes n’y feront rien, l’Olympiakos brise la malédiction du 1er de la saison régulière, 13 ans après son dernier titre, et est sacré champion d’Euroleague, dans la salle du Panathinaïkos, son ennemi juré. Les fans peuvent péter les fumigènes, ils sont, eux aussi, sur le toit du basket-ball européen !

Avec 20 points au compteur, Vavane est le grand artisan de cette victoire et reçoit également le trophée de MVP du Final Four ! L’Euroleague est son premier titre majeur sur la scène européenne, lui qui a privilégié un retour en Europe pour gagner et vivre ce genre d’émotions, on peut dire que cette victoire lui a donné raison !

EVAN FOURNIER REMPORTE L’EUROLEAGUE ! 🔥🇫🇷

Dans une finale exceptionnelle, Vavane a été grand (20 points) pour aider l’Olympiakos à finir sur le toit de l’Europe !

Premier titre majeur sur la scène internationale, bravo @EvanFourmizz 👏👏👏 pic.twitter.com/jQXUlPcmcP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 24, 2026

Tellement content pour Evan ! 🥰🥰

L’aventure NBA s’était terminée difficilement pour Fournier, il avait choisi de rentrer en Europe pour relancer sa carrière, vivre ce genre d’émotions et gagner des titres.

Aujourd’hui, il est champion d’Europe et MVP du Final Four. 🔥🇫🇷 pic.twitter.com/1dgNzBoe9Y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 24, 2026