L’annonce des All-NBA Teams a eu lieu cette nuit, juste avant le Game 4 entre les Spurs et le Thunder. De quoi parfaitement lancer les hostilités, et on y retrouve bien évidemment Victor Wembanyama, nominé pour la première fois de sa carrière.

L’Alien, qui a été parmi les finalistes pour le trophée de MVP, ne pouvait de facto pas faire partie des absents de cette liste et est logiquement récompensé pour sa saison de haute voltige. L’an dernier, il n’avait pas atteint la barre des 65 matchs joués pour pouvoir prétendre à cette distinction.

Il devient aujourd’hui le premier Français depuis Joakim Noah à faire partie de la All-NBA First Team, et c’est mérité pour celui qui espère aller chercher une place en Finales NBA en lieu et place du Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, forcément présent, lui aussi, en tant que MVP de la saison. Les trois autres joueurs sont Nikola Jokic, Luka Doncic et Cade Cunningham, seul Américain de cette équipe type.

🚨 LA ALL-NBA FIRST TEAM 2026 :

🔶 VICTOR WEMBANYAMA (SPURS) 🇫🇷

🔶 Cade Cunningham (Pistons)

🔶 Luka Doncic (Lakers)

🔶 Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

🔶 Nikola Jokic (Nuggets) pic.twitter.com/X6vIrmaKvN

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Dans la All-NBA Second Team, on retrouve notamment Jalen Brunson, patron des Knicks (et peut-être dans le top 3 des meneurs à l’Est… et pas troisième), mais aussi Jaylen Brown, qui a plus qu’assuré en l’absence de Jayson Tatum (promis, on ne parlera pas des Playoffs), Kevin Durant, véritable fer de lance des Rockets, Donovan Mitchell, qui a encore assuré, ou encore Kawhi Leonard, irrésistible quand il n’est pas blessé.

🚨 LA ALL-NBA SECOND TEAM 2026 :

🔶 Jaylen Brown (Celtics)

🔶 Jalen Brunson (Knicks)

🔶 Kevin Durant (Rockets)

🔶 Kawhi Leonard (Clippers)

🔶 Donovan Mitchell (Cavs) pic.twitter.com/Z8VLLs7k05

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Pour la All-NBA Third Team, souhaitez la bienvenue à Tyrese Maxey, auteur d’une pure saison chez les Sixers, à Jalen Johnson, Jamal Murray, Jalen Duren ou encore Chet Holmgren, qui ont tous sorti de belles saisons régulières individuelles et collectives.

🚨 LA ALL-NBA THIRD TEAM 2026 :

🔶 Jalen Duren (Pistons)

🔶 Chet Holmgren (Thunder)

🔶 Jalen Johnson (Hawks)

🔶 Tyrese Maxey (Sixers)

🔶 Jamal Murray (Nuggets) pic.twitter.com/zONiOwov1L

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Pour la première fois depuis 2004, LeBron James ne figure dans aucune de ces trois équipes, lui qui n’a disputé que 60 rencontres cette saison et qui n’est donc pas éligible à ces distinctions. Anthony Edwards, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Devin Booker ou encore Joel Embiid ont tous disputé moins de 65 matchs aussi, et font partie des grands absents de ces listes.