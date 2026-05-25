La famille Spurs n’est pas une légende. D’accord Gregg Popovich n’est plus l’entraîneur principal des San Antonio Spurs, mais il est encore très présent dans la franchise et a eu son importance après la défaite dans le Game 3 face au Oklahoma City Thunder.

Victor Wembanyama avait confié qu’il parlait tous les jours avec Gregg Popovich et lors de ces Playoffs, de nombreux clichés montrent l’entraîneur mythique des Spurs au plus proche de la franchise. Il semble décidé à apporter son aide à ses anciens joueurs au moment où ils rivalisent plus que jamais pour une nouvelle bague de champions.

Mais après le Game 3 face au Thunder, ce rêve semblait s’éloigner un petit peu. Le moment parfait pour que Coach Pop fasse parler son expérience. De’Aaron Fox a expliqué que son passage dans le vestiaire avait fait beaucoup de bien :

« Il a toujours été proche de nous, mais c’était la première fois de la saison où il rentrait dans le vestiaire après un match pour nous dire ce qu’il en avait pensé. Il nous a dit ‘Nan, c’est de la m…, ce n’est pas comme ça qu’on joue au basket’. Il a eu des mots importants pour nous. »

De’Aaron Fox a expliqué que Gregg Popovich est venu voir les Spurs dans le vestiaire après la défaite du Game 3.

« Il nous a dit ‘Nan, c’est de la m…, ce n’est pas comme ça qu’on joue au basket’. Il a eu des mots importants pour nous. » pic.twitter.com/zFBn0NQTsd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2026

Il n’y a que très peu de personnes en NBA qui pourraient être autant entendues et respectées par un vestiaire qui n’est plus le leur. Gregg Popovich est sûrement la plus grande légende de l’histoire des San Antonio Spurs et son désir de transmission ne s’est pas éteint après son départ en retraite. Alors quand il parle, on l’écoute et on applique ses consignes à la lettre.

En cas d’exploit des Éperons et de championnat remporté, difficile de ne pas vouloir de nouveau voir le patron des Texans participer à une nouvelle parade.

Source texte : NBC