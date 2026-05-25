Face à un Thunder anormalement faible, les Spurs s’imposent sur le parquet (103-82)… et dans les têtes ! Victor Wembanyama (33 points) a été monstrueux dans l’impact et dans l’attitude (notamment en première mi-temps) avec des gros shoots et une envie de tout casser. OKC n’a jamais trouvé son rythme, personne n’a brillé, le banc n’a pas eu le même impact, l’adresse est restée à l’hôtel et la série revient à égalité : 2-2.

SCORE FINAL, 103-82 SPURS 🔥🔥🔥

Match quasi parfait de San Antonio malgré un manque d’adresse derrière l’arc (9/33) et sur la ligne des lancers (24/32)

Victor Wembanyama a été gigantesque avec ses 33 points, parfaitement suppléé par une paire d’arrière Vassell/Castle intenable… pic.twitter.com/rEUnoYQZcJ

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Le film du match

À l’instar du Game 3, les Spurs démarrent en bombe avec un run de 16-0 qui leur permet de mener 23-8 en fin de premier quart. Victor Wembanyama, Devin Vassell and co sont bouillants défensivement et efficaces offensivement… le combo parfait, pour une recette parfaite face à ce Thunder. Côté OKC, Isaiah Hartenstein a marqué les 8 premiers points de son équipe et est resté seul marqueur du Thunder pendant… 9 minutes ! Et l’info la plus importante peut-être c’est que, cette fois-ci, les minutes sans Wemby ont été moins préjudiciables que sur les matchs précédents pour les Spurs… ils ont sur garder un petit avantage et finir le premier quart-temps avec 9 points d’avance (28-19).

Mais sur le début de deuxième quart, avec un Wemby sur le banc, la second unit d’Oklahoma fait du mal à celle des Texans et revient à 4 petits points. Il faudra un immense Victor Wembanyama (22 points à la pause dont un shoot Steph Curryiesque au buzzer de la mi-temps) et une défense collective écrasante pour permettre à San Antonio de rentrer aux vestiaires avec 12 points d’avance (50-38).

LE TIR DE GRAND MALADE AU BUZZER DE LA MI-TEMPS, SIGNÉ VICTOR WEMBANYAMA 🔥👽🔥👽 pic.twitter.com/vo1EiGxSgu

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Au retour des vestiaires, la folie texane se déchaîne sur OKC et les hommes de Mitch Johnson prennent jusqu’à 22 points d’avance grâce à un duo Castle/Wemby en feu et une défense affolante. Le Thunder, embêté également par les fautes, semble ne pas avoir de solutions (et c’est assez rare pour le souligner) ! À la fin du troisième quart, les Spurs mènent 78 à 60 bien aidés par une adresse adverse catastrophique (6/33 à trois points au final).

Les Spurs ne lâcheront pas cette avance et finissent le match tranquillement en l’emportant 103-82. Les Texans auront laissé le Thunder sous les 85 points (sacré perf’) et se rassurent avant de retourner dans l’Oklahoma pour un Game 5 qui s’annonce bouillant !

Les stats du match

Victor Wembanyama a été immense avec 33 points, 8 rebonds et 5 passes… mais c’est surtout dans l’impact et dans l’attitude que l’Alien a rempli son contrat à 1000%. Il a été très bien épaulé par un Devin Vassell important en début de match derrière l’arc, Stephon Chateau avec qui il a formé un duo décisif des deux côtés du terrain et De’Aaron Fox en double-double (12 points, 10 rebonds, 5 passes).

👽 VICTOR WEMBANYAMA VS. THUNDER AU GAME 4 :

🔹33 POINTS

🔹8 rebonds, 5 passes

🔹2 interceptions, 3 contres

🔹11/22 au tir

L’Alien a régalé, l’Alien a fait un énorme job et les Spurs s’en sortent avec brio dans ce quatrième match de la série.

Et avec un tir du milieu de… pic.twitter.com/nedNbvTzCK

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De l’autre côté OKC a été particulièrement méconnaissable. Totalement dépassés, les hommes de Mark Daigneault ont complètement déjoué, mitraillé de loin (18%) et n’ont pas pu compter sur leur banc comme ils l’avaient fait durant les trois premiers matchs. La preuve en chiffres : 50 points pour la second unit du Thunder dans le Game 1, 57 points dans le Game 2, 71 points au Game 3 et seulement 34 dans le Game 4, dont une bonne partie dans le garbage time… (Alex Caruso a été l’exemple parfait avec 0 points, 1 tir tenté en 14 minutes pour celui qui était le facteur X de cette série depuis le début).

Le highlight du match

L’action de la night !!!!! On vous la remet bien comme il faut :

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Les Spurs se remettent dans le droit chemin même si rien est fait ! La série repart à Oklahoma City (mardi soir) avant de revenir à San Antonio pour un Game 6, jeudi soir… aura-t-on un Game 7 entre ces deux mastodontes ? Une chose est sûre, cette série nous régale !