Victor Wembanyama, 33 points et un impact majeur au Game 4 !

Après un Game 3 où il a lui même avoué n’avoir pas réussi à rendre ses coéquipiers meilleurs, Victor Wembanyama signe un superbe Game 4, maîtrisé, dans le partage et dans ses actions personnelles. Une réaction immédiate qui doit donner confiance aux Spurs pour la suite de la série.

Il fallait que les Spurs gagnent ce match pour espérer gagner la série face au Thunder. Et pour gagner, il fallait impérativement un grand match de Victor Wembanyama. L’Alien a répondu présent en envoyant un remarquable Game 4, en étant un relai important du jeu au-delà de ses qualités en duel direct. Là où on l’avait assez peu vu dans l’organisation au match précédent.

👽 VICTOR WEMBANYAMA VS. THUNDER AU GAME 4 :

🔹33 POINTS

🔹8 rebonds, 5 passes

🔹2 interceptions, 3 contres

🔹11/22 au tir

L’Alien a régalé, l’Alien a fait un énorme job et les Spurs s’en sortent avec brio dans ce quatrième match de la série.

Et avec un tir du milieu de… pic.twitter.com/nedNbvTzCK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2026

Le français a également été mieux trouvé par ses coéquipiers, notamment dans le jeu aérien sur du jeu à deux, en pick and roll ou tout simplement avec un bon positionnement sous le cercle. Le cercle est vertueux : Wemby trouve mieux ses coéquipiers, l’inverse aussi, la création est plus facile, la finition également. À noter que les absences d’Ajay Mitchell et Jalen Williams ont aussi favorisé la création pour les Spurs avec deux gros défenseurs extérieurs en moins côté Thunder, ce qui a notamment facilité la tâche de Stephon Castle dans l’organisation du jeu.

WEMBY STUFFED THE STAT SHEET IN GAME 4!

👽 33 PTS

👽 8 REB

👽 5 AST

👽 2 STL

👽 3 BLK

👽 3 3PM

Spurs win Game 4 to even the series at 2-2 in the Western Conference Finals 🍿 pic.twitter.com/S2dZ4kWw6m

— NBA (@NBA) May 25, 2026

En conférence de presse, Victor a insisté sur le fait de croire en son identité de jeu. L’idée n’étant pas de renverser la table après un Game 3 perdu mais plutôt de simplement être meilleur en tant que groupe. Ce qui s’est produit cette nuit, le Thunder n’ayant inscrit que 82 points, son deuxième plus petit total all-time en Playoffs.

🎙️ Victor Wembanyama sur la différence entre Game 3 et Game 4 dans le jeu des Spurs :

« On a pas fait de gros ajustement. On a parié sur ce qu’on savait faire, sur qui on était. Comme j’ai dit plus tôt, il ne fallait rien changer, juste être meilleur. » pic.twitter.com/U08sKXtIgq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2026

Le Game 5, à Oklahoma City (nuit de mardi à mercredi) sera sans doute le match le plus important de la saison des Spurs jusqu’ici. Et il faudra à nouveau faire preuve d’une discipline exemplaire pour s’imposer et s’offrir une potentielle balle de match à San Antonio.