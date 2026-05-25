Chet Holmgren, l’heure est venue de sortir de l’ombre

Dans la défaite du Thunder face aux Spurs cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander a non seulement été muselé, mais surtout Chet Holmgren n’a toujours pas réussi à s’illustrer. Son manque d’impact offensif fait mal à Oklahoma City, privé de Jalen Williams et Ajay Mitchell.

« Que pouvez-vous faire pour mieux impliquer Chet Holmgren en attaque ? »

La question a été posée à Shai Gilgeous-Alexander après le revers du Thunder au Game 4. La réponse de SGA ? Un silence, une hésitation, d’une bonne dizaine de secondes.

La séquence a fait le buzz sur les réseaux sociaux, symbolisant le manque de solution d’OKC concernant Chet. Le MVP a tout de même fini par répondre à la question, déclarant que « Chet est une cible facile à trouver et qu’il faut le mettre dans de meilleures positions », mais le constat est assez alarmant.

Chet Holmgren sur la série face aux Spurs :

– 11,3 points

– 6 rebonds

– 47% au tir, 33% à 3-points

Va falloir step-up mon garçon…

Jalen Williams OUT, Ajay Mitchell OUT, Shai Gilgeous-Alexander a plus que jamais besoin d’un lieutenant solide en attaque.

OKC doit mieux… pic.twitter.com/Rqbylq1R9I

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2026

All-Star pour la première fois de sa carrière cette saison, nommé dans la All-NBA Third Team cette nuit, et tournant autour des 19 points et 9 rebonds de moyenne sur les deux premiers tours de Playoffs, Chet Holmgren n’assume pas son statut face aux Spurs.

Bien sûr, il y a avant tout l’effet Victor Wembanyama, prêt à tout pour réduire à néant l’impact de Chet. Holmgren avait déjà montré de grosses galères offensives en régulière face à San Antonio, donc on est plus sur une tendance inquiétante que sur un simple coup de mou. Mais outre Wemby, qui semble avoir un HLM dans la tête de Chet, ce dernier montre aujourd’hui de vraies limites offensives. Dans l’impact, dans la création pour lui-même, dans la capacité d’imposer ses longs segments en attaque.

Habituellement, cela n’empêche pas le Thunder de dominer, car l’impact défensif d’Holmgren est élite et Oklahoma City possède assez de solutions offensives pour compenser. Mais face à une équipe aussi forte que les Spurs, et sans Jalen Williams et Ajay Mitchell (blessés), il y a aujourd’hui un gap à combler pour mieux seconder Shai Gilgeous-Alexander. Et Chet ne répond pas présent.

« Peu importe ce que je fais sur le terrain, j’attends toujours plus de moi-même. Je vois beaucoup d’opportunités dans le match pour être meilleur, des opportunités dont je peux profiter. Je vais faire tout mon possible pour y arriver. » – Chet Holmgren

Chet Holmgren ne peut pas se contenter d’être un simple finisseur capable de rentrer quelques 3-points. Pas contre un adversaire aussi solide que San Antonio, pas avec les manques offensifs d’OKC actuellement. Cela passe par un surplus d’agressivité mais aussi des ajustements de la part de Mark Daigneault pour le mettre dans de meilleures positions pour contribuer.

Après le Game 4, le coach d’OKC a justement été interrogé sur la nécessité (ou non) de mettre en place plus de systèmes pour Holmgren, afin de le solliciter davantage en tant que créateur sans Williams et Mitchell.

« On l’a sollicité à plusieurs reprises pendant le match, mais notre approche offensive globale n’a profité à personne. C’était plus un problème entre nos cinq joueurs qu’un problème individuel, et la défense de San Antonio est très bonne. Je ne sais pas ce que j’aurais pu appeler ce soir (comme système) qui aurait pu tout changer. »

Daigneault ne veut évidemment pas montrer ses cartes avant le Game 5, mais l’une des priorités de la prochaine rencontre sera clairement de trouver une zone de confort pour Chet. Sinon, les vacances pourraient arriver bien plus vite que prévu dans l’Oklahoma…

L’insider des Spurs @JaredWeissNBA sur l’état d’esprit de Victor Wembanyama face au Thunder :

« Il considère les victoires contre le Thunder comme des Super Bowls, surtout en visant le pivot Chet Holmgren, car certains ont osé les comparer quand ils étaient plus jeunes. » pic.twitter.com/FDQtaiGjf9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2026

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