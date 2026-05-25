Dans le public des Spurs cette nuit, il y avait un groupe de fans assez particulier : quatre bonnes sœurs provenant de la Société de Saint François de Sales (Salésiens de Don Bosco), qui ont encouragé l’équipe de Victor Wembanyama toute la soirée. Au final : large victoire 103-82.

« Une victoire à zéro (avec les bonnes sœurs), c’est un très bon résultat. On doit les faire venir à Oklahoma City, je ne sais pas comment mais elles doivent être dans l’avion. »

Voici ce qu’a déclaré le pivot des Spurs Luke Kornet après la rencontre, grand sourire sur le visage.

Béni par les bonnes sœurs avant le Game 4, Kornet a joué son meilleur match contre le Thunder après un début de série assez catastrophique. Dans la même rencontre, Wemby a mis un shoot « Ave Maria » du milieu de terrain, Oklahoma City a complètement perdu son adresse extérieure (9/33 à 3-points), et Shai Gilgeous-Alexander a sorti peut-être sa pire performance de la saison.

De simples coïncidences ? Pas sûr.

Luke Kornet receives a blessing from the Salesian Sisters pic.twitter.com/tfsRd3NJck

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) May 25, 2026

Maillot de Tim Duncan ou de Victor Wembanyama au-dessus de leur habit de religieuses, les bonnes sœurs présentes au Frost Bank Center sont loin d’être des « bandwagoners ». Au contraire, ce sont des fans de longue date.

Selon The Athletic, elles participent régulièrement à des événements organisés par les Spurs et ce depuis une bonne vingtaine d’années. Elles supportent et prient pour la franchise de San Antonio régulièrement. C’est peut-être pour ça que cette dernière a obtenu Victor Wembanyama un soir de mai 2023…

Ovationnées quand elles sont passées sur l’écran géant pendant le match, les bonnes sœurs ont porté chance aux Spurs le temps d’une rencontre. Si San Antonio va au bout, faudra pas oublier de penser à elles hein…

A group of West Side nuns whose fandom dates to Tim Duncan’s early playing days have been cheering on the team from the dining area of their provincial house.

Tonight, some of them watched in person at the Frost Bank Center, and blessed one of their favorite players, Luke… pic.twitter.com/h9ykzFJbpB

— San Antonio Express-News (@ExpressNews) May 25, 2026