Knicks : les prix du Madison Square Garden explosent pour la Finale NBA !

Pour la première fois depuis 1999, les Knicks ont décroché leur qualification pour les Finales NBA. Un moment historique qui se traduit par des prix qui explosent au Madison Square Garden. Un conseil avant de lire la suite : mouillez-vous la nuque.

3 400 dollars.

C’est le minimum qu’il faudra dépenser pour assister à un match des Knicks en Finales NBA au mois de juin. 3 400 dollars pour être situé section 213, rang 22, autrement dit… tout en haut de la salle.

C’est tout simplement un record pour un prix d’entrée dans un match de Finales NBA.

Par curiosité je suis allé voir les prix au Madison Square Garden pour les matchs 3 & 4 de la Finale NBA à venir.

3400 dollars la place MINIMUM. 😭😭 pic.twitter.com/nxJo6MRUPN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

Selon le site d’achat / vente de billets TickPick (marché secondaire), les prix s’envolent jusqu’à 151 000 dollars pour une place centrale proche du terrain, près du banc des Knicks et juste derrière les places réservées au VIP. Sachez aussi que les sièges situés dans les corners derrière les paniers sont estimés autour des 22 000 dollars.

Ces prix exorbitants n’empêcheront pas le Madison Square Garden – la Mecque du Basket – d’être plein à craquer à partir du Game 3 face aux Spurs ou au Thunder, le premier match de Finales NBA en 27 ans à New York. On rappelle que les Knicks attendent un titre depuis… 1973.

The first two courtside seats have sold for the first Knicks Finals home game at Madison Square Garden in 27 years.

Someone purchased TWO seats on StubHub for….

$279,804!

I have confirmed the sale.

— Darren Rovell (@darrenrovell) May 24, 2026