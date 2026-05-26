Jalen Brunson élu MVP des Finales de Conférence Est !

Jalen Brunson n’en finit plus de passer des caps. Cette nuit, le patron de New York a qualifié les Knicks pour les Finales NBA en étant élu à l’unanimité MVP des Finales de Conférence Est. Près de 26 points et 8 passes de moyenne pour un immense bonheur.

Jalen Brunson est déjà l’une des plus grandes légendes de l’histoire des New York Knicks. À son arrivée, beaucoup n’étaient pas forcément convaincus par le joueur et le salaire avec lequel il débarquait dans la Big Apple. Quatre ans plus tard les discours sont unanimes.

Entre son niveau de patron en saison régulière, d’icône en Playoffs, ses efforts financiers et la culture qu’il a aidé à créer dans cette franchise, toutes les cases sont cochées. Il est l’idole d’une ville (pas n’importe laquelle) e ta été récompensé cette nuit.

En effet, Jalen Brunson a été élu – à l’unanimité – MVP des Finales de Conférence Est après avoir qualifié son équipes pour les Finales NBA. Sur la série face aux Cleveland Cavaliers, il a tourné à 25,5 points, 7,8 passes décisives, 3,3 rebonds et 47,8% au tir de moyenne.

JALEN BRUNSON, VOTÉ MVP DE LA FINALE DE CONFÉRENCE EST À L’UNANIMITÉ !!!

THE CAPTAIN 🫡🫡🫡 pic.twitter.com/ctYX5NX2g5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

Le meneur de jeu a été énorme lors des Games 1 et 3 et a pu profiter de l’écart de niveau entre les deux équipes pour mettre ses coéquipiers en valeur dans les deux autres matchs. Il s’est offert le droit de disputer la plus grande série de sa carrière à partir de mercredi prochain.