Preview Cavaliers – Knicks (Game 4) : l’heure du coup de balai ?

À Cleveland, les Cavaliers seront ce soir (2h) face à leur propre destin. Gagner ou être éliminé, tel est l’enjeu du Game 4 face aux Knicks, qui ont l’opportunité de retourner en Finales NBA, 27 ans après.

Les Knicks ont le balai fermement grippé dans les deux mains. Il ne reste plus qu’à chasser les Cavaliers hors de la course au titre NBA avec. Après trois matchs dont deux derniers plutôt maitrisés par les Bockers, les Cavs semblent acculés et prêts à prendre la porte. Donovan Mitchell est exténué, fatigué, et sa défaillance à la mène n’est pas comblée par un James Harden tantôt plutôt bon, tantôt pas au niveau de l’événement.

Sans doute boostés par le contexte, les Knicks n’auront qu’à utiliser les mêmes ingrédients que sur le dernier match, à savoir des sources multiples dans l’apport de points, et un Jalen Brunson en mode star pour définitivement faire plier l’adversaire. La terrible pénurie à 3-points des Cavaliers (21/76 en deux matchs) devra impérativement être stoppée pour que Cleveland s’offre un autre match de survie.

Kenny Atkinson sera attendu aussi au tournant, lui qui tourne tactiquement en rond depuis plusieurs matchs. Rotations parfois douteuses, adaptations qui punissent sa propre équipe plus qu’elles ne dérangent les Knicks. Tout pointe vers l’élimination…

Kenny Atkinson dans sa tête https://t.co/9q9qkrsabG pic.twitter.com/tRIhwk9bo4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2026

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