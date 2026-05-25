Grand amateur d’échecs, Victor Wembanyama n’a aucun mal à comparer l’échiquier avec un parquet de basket NBA. L’objectif est le même : avoir un coup d’avance sur l’adversaire. C’est ce qu’il a montré cette nuit lors du Game 4.

« Il y a indéniablement des similitudes (entre les échecs et les ajustements au basket), comme dans tout jeu de stratégie. C’est très fun de jouer en Playoffs. »

Victor Wembanyama découvre depuis un mois ce qui fait le charme des Playoffs NBA : l’adaptation d’un match à l’autre, l’aspect stratégique sur une série, la nécessité d’anticiper les choses et de bien s’ajuster, tout en essayant d’entrer dans la tête de l’adversaire. Autant d’éléments qui lui rappellent les échecs, l’une de ses passions.

🎙️ Victor Wembanyama sur les similitudes entre les ajustements en Playoffs et… les échecs :

« Il y a indéniablement des similitudes, comme dans tout jeu de stratégie. C’est très fun de jouer en Playoffs. À un certain moment, surtout quand une série s’éternise, tout le monde… pic.twitter.com/GbDcyQlWap

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2026

Mené 2-1 par le Thunder en Finale de Conférence, Wemby avait besoin de prendre les choses en main au Game 4 pour remporter la partie. Alors il a avancé ses pions les uns après les autres, combinant très bien agressivité et lucidité. Résultat ? Victor avait toujours un coup d’avance sur le champion en titre.

Auteur de 33 points, 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 3 contres, Wembanyama a donné le ton dès les premières minutes pour montrer la voie aux Spurs. Impact maximal dès le début, et San Antonio a ensuite fait la course en tête pendant l’intégralité de la rencontre.

« Je ne suis pas surpris » a déclaré son coach Mitch Johnson. « Toute la saison, on a répondu en compétiteur et il est le principal artisan de ça. Ce soir, il a ressenti une obligation de donner le ton pour nous de différentes manières. Et son agressivité a reflété cela. »

Cette agressivité ++ de Victor Wembanyama (17 shoots rien qu’en première mi-temps !) contraste avec les hauts et les bas du Game 3, où il avait connu une traversée du désert entre son gros début de match et sa contribution dans le quatrième quart-temps. Là, Wemby n’a jamais relâché la pression sur OKC, incapable de trouver les solutions.

Une nouvelle manche est prévue mardi soir à Oklahoma City (Game 5) entre le Thunder et la bande de Wemby. Victor restera-t-il le maître de l’échiquier ?