Officiel : les Knicks en Finales NBA pour la première fois depuis 1999 !

C’est fait ! En sweepant violemment les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks se sont qualifiés pour les Finales NBA. Une première depuis 1999, la Big Apple est en fusion et va célébrer jusqu’au bout de la nuit !

Comme quoi tout est possible. Plusieurs générations de fans de basket-ball ont grandi avec une croyance : les New York Knicks sont mythiques, mais maudits et ne font pas partie des meilleures équipes de la Ligue. Désormais c’est terminé. Ils sont (et de très loin) les plus forts à l’Est et disputeront les Finales NBA pour la première fois depuis 1999.

🚨 C’EST OFFICIEL : LES KNICKS SONT EN FINALES NBA !!!

Cette phrase est réelle, pour la 1ère fois depuis 1999 le Madison Square Garden va vivre la folie des Finales !! 😍🔥

Les Knicks affronteront le vainqueur de Thunder – Spurs avec 9 jours de repos !🏆 pic.twitter.com/jSKV6vbRCs

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Le bug de l’an 2000 avait frappé de plein fouet la ville qui ne dort jamais. Après des années 1990 dominantes, la franchise n’a fait que perdre en qualité et en régularité pendant près de deux décennies. Elle est devenue l’une des plus moquées et tient désormais sa revanche. Avec 11 victoires consécutives, les hommes de Mike Brown ont réalisé un parcours extraordinaire pour remporter leur Conférence. Une domination rarement vue ces dernières années.

Clou du spectacle, les Cleveland Cavaliers, atomisés ce lundi soir (130-93). Les New York Knicks ont notamment pu compter sur leur force majeure depuis le début des Playoffs : un 5 majeur brillant de complémentarité.

Respect total, Léon Rose 👏👏👏

La signature de Jalen Brunson, c’est lui.

Le trade de Josh Hart, c’est lui.

Le trade de Karl Anthony Towns, c’est lui.

Le trade de OG Anunoby, c’est lui.

Le trade de Mikal Bridges, c’est lui.

Le choix de Mike Brown, c’est lui.

La signature scred… pic.twitter.com/87MzTSHrsc

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La reconstruction d’une grande équipe est partie de Jalen Brunson, plus que jamais une superstar à la mène, mais Josh Hart, Mikal Bridges et OG Anunoby sont les ailiers modernes parfaits tandis que Karl-Anthony Towns a fait taire bon nombre de critiques sur le dernier mois.

Le meneur de jeu a été élu MVP des Finales de Conférence Est et est un symbole de cette longue attente des fans de New York puisque lors des dernières Finales NBA disputées par les Knicks, son père Rick Brunson était dans l’effectif.

En 1999, Rick Brunson était chez les Knicks qui jouaient les Finales NBA.

En 2026, 27 ans plus tard, c’est son fils Jalen Brunson qui va jouer les Finales NBA avec les Knicks.

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Désormais, c’est bien le Capitaine à la barre. Entre son niveau de jeu ces dernières saisons, ses cartons en Playoffs et ses efforts financiers pour construire cet effectif, Jalen Brunson a déjà inscrit son nom parmi les plus grands de l’histoire de cette franchise mythique.

Le Game 1 face au vainqueur du Thunder – Spurs aura lieu le mercredi 3 juin et leurs adversaires auront disputé des Finales de Conférences bien plus usantes et équilibrées. C’est bien simple, ils arriveront frais et dans des conditions idéales pour tenter de remporter la première bague depuis 1973 !

Le programme officiel des Finales NBA est connu !

Game 1 le mercredi 3 juin.

La série ne démarrera pas à New York mais bien à San Antonio ou OKC. pic.twitter.com/bO7ipRMa6o

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