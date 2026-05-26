Les Knicks torpillent les Cavs (130-93) et se qualifient pour les Finales NBA !

La ville qui ne dort jamais a de très bonnes raisons de ne pas se coucher et de faire la fête. Cette nuit les Knicks ont explosé les Cavs (130-93) en ne laissant aucun suspense. Sweep confirmé et billet composté pour les Finales NBA !

Le scénario de la rencontre est extrêmement secondaire par rapport à ce qu’elle amène. Les fans des Knicks qui ont tant souffert pendant plus de deux décennies peuvent enfin bomber le torse : ils remportent la Conférence Est et retrouvent les Finales NBA pour la première fois depuis 1999.

🚨 C’EST OFFICIEL : LES KNICKS SONT EN FINALES NBA !!!

Cette phrase est réelle, pour la 1ère fois depuis 1999 le Madison Square Garden va vivre la folie des Finales !! 😍🔥

Les Knicks affronteront le vainqueur de Thunder – Spurs avec 9 jours de repos !🏆 pic.twitter.com/jSKV6vbRCs

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Mais puisqu’il faut tout de même en parler, le match de ce soir a très vite tourné à la boucherie. 10 première minutes équilibrées où les Cavs tiennent grâce à une excellente mise en route de Donovan Mitchell et puis l’écran noir. New York passe un 20-0 pour se retrouver à 50-26 et maintiendra cet écart d’une trentaine de points jusqu’au coup de sifflet final.

Comme depuis 11 matchs (11 victoires consécutives), le 5 majeur a superbement fait son travail et s’est complété avec brio, mais lors de ce Game 4 Landry Shamet est sorti de sa boîte pour tuer les espoirs et l’ambiance dans l’Ohio. Premier rôle du 20-0, l’arrière ne pouvait pas rater et a terminé à 16 points à 4/4 de loin.

LANDRY SHAMET A MIS 15 DE SES 18 DERNIERS TIRS À TROIS POINTS pic.twitter.com/ca3mV2U0Rk

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Malgré ce qu’en a dit Kenny Atkinson en conférence de presse, il y a eu un monde d’écart entre les deux franchises tout au long de cette dernière semaine. Même si le sweep peut paraître un poil dur, les Knicks méritent sans l’ombre d’un doute cette qualification en Finales NBA. Ils vont bénéficier de plus d’une semaine de repos (Game 1 mercredi prochain) pendant que la série de l’Ouest en est à 2-2. Ils seront dans des conditions idéales pour espérer aller décrocher la bague.

Le programme officiel des Finales NBA est connu !

Game 1 le mercredi 3 juin.

La série ne démarrera pas à New York mais bien à San Antonio ou OKC. pic.twitter.com/bO7ipRMa6o

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En face, de nombreuses questions vont devoir être posées cet été côté Cavs. Malgré ces Finales de Conférence, ils n’ont absolument jamais convaincu que ce soit face aux Raptors, aux Pistons ou au Knicks et le départ pour Ibiza est logique. Faut-il changer de coach ? Donner une deuxième chance au backcourt Harden – Mitchell ? Séparer la paire Allen – Mobley ? Kobe Altman a du boulot.

Bravo New York, c’est historique !