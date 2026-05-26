New York Knicks : les statistiques d’un run de Playoffs historique !

Depuis la qualification des New York Knicks pour les Finales NBA, les statistiques s’enchaînent et pointent toutes dans un sens : le run de Playoffs réalisé par les hommes de Mike Brown est un des meilleurs de tous les temps.

Les New York Knicks étaient menés 2 à 1 par les Atlanta Hawks au premier tour de Playoffs et depuis, ils restent sur 11 victoires consécutives. Ils n’ont pas perdu un match de basket-ball depuis plus d’un mois !

11 victoires consécutives, c’est la troisième meilleure série de l’histoire pour une franchise en Playoffs derrière les 15 des Warriors en 2017 et les 12 des Spurs en 1999 (à égalité avec les 11 des Lakers en 1989 et 2001).

The longest winning streaks in a single postseason:

▪️ 2017 Warriors (15 straight)

▪️ 1999 Spurs (12)

▪️ 1989 Lakers (11)

▪️ 2001 Lakers (11)

▪️ 2026 Knicks (11) https://t.co/sjl0ortGFu

— NBA Communications (@NBAPR) May 26, 2026

Sur ces 11 matchs, ils ont marqué 262 points de plus que leurs adversaires. Nouveau record en NBA que ce soit en saison régulière ou Playoffs puisque l’ancienne marque était de +243. Il faut dire que les Knicks ont comme spécialité de distribuer les blowouts. Cinq matchs de post-season remporté de + de 20 points, c’est également un record historique égalé.

105 points de plus que les Hawks, 89 de plus que les Sixers, 77 de plus que les Cavaliers, trois records de franchise battus. En effet, avant 2026, le plus gros écart réussi par les Knicks dans une série de Playoffs datait de 1972 avec un +54 face aux Bullets.

Avec 62,4% au True Shooting Percentage (stat avancée mesurant l’efficacité d’une équipe au tir), les Knicks ont tout simplement le meilleur de l’histoire des Playoffs.

Les Knicks qui reçoivent le trophée de champion de la Conférence Est des mains de Patrick Ewing et Walt Frazier !!

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

Alors vous l’aurez compris, oui le Thunder ou les Spurs seront sûrement favoris des Finales NBA, mais ils feraient une grave erreur de sous-estimer New York !

Source texte : NBA PR / Evan Abrams