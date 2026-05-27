Dans un match raté de San Antonio, Oklahoma City en a profité pour faire jouer l’expérience et s’offre une première balle de match ! Victor Wembanyama est passé à côté comme la plupart de ses coéquipiers et les Texans ont peut-être montré leurs premières limites… De l’autre côté, les efforts du collectif du Thunder ont payé et Jared McCain a été clutchissime. Les Spurs devront absolument protéger leur terrain au Game 6 pour rester en vie… rendez vous dans la nuit de jeudi à vendredi !

THUNDER WIN (127-114), 3-2 DANS LA SÉRIE ! ⚡️

Match loin d’être exceptionnel, mais match collectif, match maîtrisé par une équipe d’OKC qui savait ce qu’elle avait à faire… et s’offre une BALLE DE MATCH pour les Finales NBA !

Côté Spurs, rien (ou presque) a retenir hormis un… pic.twitter.com/WbzrZne1PE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Le film du match

C’est décidément une habitude quand on est Texans de débuter fort les matchs ! Les Spurs rentrent dans leur rencontre avec l’agressivité qu’il faut et mènent d’entrée. Et l’homme de ce début de match n’est autre que… Julian Champagnie ! Le garçon inscrit 13 des 18 premiers points de son équipe avec 3 bandrilles de loin et une activité sous le cercle à en décoiffer Alex Caruso. Son impact fait du bien dans un roster qui a besoin de l’efficacité de ses roles players.

Début de match compliqué pour les stars Shai Gilgeous-Alexander, qui commence à 0/4 au shoot et 3 turnovers, ainsi que pour Victor Wembanyama (2 points, 2 petits shoots, 1 rebond). Mais la fameuse profondeur d’effectif du Thunder et l’intensité des Spurs nous donne un premier quart-temps ultra serré. 29-27 pour OKC à la fin des douze premières minutes.

En l’espace de 2 minutes, dans le début du deuxième quart-temps, le Thunder fait l’écart et prend jusqu’à 9 points d’avance. La suite de ce deuxième quart, beaucoup plus haché, est une bataille de tranchées fatiguante, de haut niveau mais poussive et qui voit les deux équipes se quitter sur le score de 69-58 pour les locaux après 24 minutes de jeu. Wemby est bien en dessous de ses standards et ne joue absolument pas SON basket… pas de prises de position, pas de ballon sous le panier, des tentatives de shoots lointains sans création et ça donne 11 points d’écart à la mi-temps.

MI-TEMPS : THUNDER 69 – 58 SPURS

Score plutôt logique en faveur d’OKC, qui a proposé un jeu bien plus cohérent collectivement que les Spurs sur les 24 premières minutes. Chet Holmgren en forme, Alex Caruso aussi (toujours).

Victor Wembanyama étrangement en retrait, Shai en…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Au retour des vestiaires, OKC prend feu dans le sillage d’un Jared McCain incandescent et prend jusqu’à 20 points d’avance. Les Spurs s’emmêlent, n’y arrivent plus et on se dit alors que c’est terminé… mais un run de 14-2 en fin de troisième quart vient remettre un peu de suspense !

Mais dans un match étrange et malgré des Spurs jamais vraiment largués au score, le rythme imposé par OKC a fait mal à San Antonio. Maintenus sous les 85 points au Game 4, cette fois-ci les hommes de Mark Daigneault ont dépassés les 120 points et ont montré un visage qui leur ressemble beaucoup plus. Les Texans, en revanche, ont peut-être montré leurs premières limites, la jeunesse s’est fait sentir pour la première fois aussi et, au moment qui comptait le plus, les Éperons sont passés à côté.

JARED MCCAIN SINKS ANOTHER 3 🎯

17 PTS in Game 5!

Thunder lead by 15 in Q4 🍿 https://t.co/cZGWi0eQgF pic.twitter.com/S37LkEyrKz

— NBA (@NBA) May 27, 2026

OKC mène désormais 3-2 et aura une première balle de match dans la nuit de jeudi à vendredi, à San Antonio !

Les stats du match

Julian Champagnie a fait le match de sa vie malgré la défaite avec 22 points, 8 rebonds, à 4/8 de loin. Stephon Castle a fait un bon match si on regarde la ligne de stat (24 points, 6 passes, 5 rebonds) mais son impact n’aura pas suffi… comme tous ses coéquipiers.

Victor est lui passé à côté malgré ses 20 points. Il n’a pas pesé dans la raquette, finit à 0/5 à trois points, 4/15 au global, n’a pris que 6 rebonds et a semblé bien entamé dans ce duel.

Match raté pour Victor Wembanyama cette nuit.

🔹20 points, 6 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 3 contres (4/15 au tir, 12/12 LF)

Quasi-inexistant en première mi-temps dans le jeu (pas cherché par son équipe non plus…), hormis dans la provocation des fautes quand il a pu… pic.twitter.com/sOHOLhl5JR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Côté Thunder, SGA finit à 32 points (7/19 au shoot, 16/17 aux lancers) et les deux tours de contrôles que sont Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein finissent tous les deux en double double (12 points, 15 rebonds pour l’Allemand et 16 points, 11 rebonds pour Chet). Alex Caruso a encore été précieux en sortie de banc (22 points à 4/8 du parking).

Mais c’est bel et bien Jared McCain qui a fait la différence dans ce match… auteur d’une deuxième mi-temps de feu, il a été monstrueux derrière l’arc dans les moments chauds (20 points, 3/9 de loin).

ÉNORME Jared McCain cette nuit, pour sa première titu en Playoffs !

🔹20 POINTS

🔹3 rebonds

🔹7/19 au tir

Le gros coup de chaud qui a permis à OKC de se maintenir en tête avec l’écart dans le 3e quart-temps.

Ajay Mitchell et Jalen Williams pas là ? Pas de problème.

PS :… pic.twitter.com/jk6shlHf0E

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Le highlight du match

Le circus shot signé Jared McCain…

That’s just beautiful basketball 😮‍💨 pic.twitter.com/m2f1kvazjT

— OKC THUNDER (@okcthunder) May 27, 2026

Les Spurs se retrouvent dos au mur et devront réagir s’ils veulent arracher un Game 7 de gala ! Rendez-vous jeudi soir à San Antonio pour la première balle de match en faveur d’OKC !