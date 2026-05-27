Les Spurs plombés par leur irrégularité défensive face au Thunder…

Avec 127 points encaissés cette nuit dans le Game 5 face au Thunder, les Spurs ont joué leur pire match défensif des Playoffs. Une contre-performance qui symbolise l’irrégularité défensive de San Antonio sur la série, l’équipe texane ayant pris plus de 120 points à trois reprises…

Troisième meilleure défense de la saison régulière et deuxième en Playoffs, les Spurs de Victor Wembanyama sont arrivés jusqu’en Finales de Conférence avant tout grâce à leur capacité de sortir les barbelés et étouffer leurs adversaires.

Mais face au Thunder, San Antonio rencontre un nouveau problème : le manque de discipline sur le plan défensif.

La défense des Spurs dans les victoires :

– Game 1, 101 points encaissés (temps réglementaire)

– Game 4, 82 points encaissés

La défense des Spurs dans les défaites :

– Game 2, 122 points encaissés

– Game 3, 123 points encaissés

– Game 5, 127 points encaissés

Méconnaissable…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Après la masterclass défensive du Game 4, place à la disasterclass du Game 5 : 127 points encaissés contre une équipe du Thunder pourtant privée de Jalen Williams et Ajay Mitchell (deux des principaux créateurs derrière Shai Gilgeous-Alexander), dont 40 rien que dans le deuxième quart-temps. Jamais, en Playoffs, les Spurs n’avaient accordé autant de points en l’espace de douze minutes depuis… 1991.

« À de nombreuses reprises, on était simplement mal positionnés, avec de mauvaises couvertures, et on a pris de mauvaises décisions trop souvent » a notamment déclaré le coach Mitch Johnson. « Et si vous jouez à un tel niveau pendant 48 minutes, vous n’avez aucune chance dans un match comme celui de ce soir. »

Les Spurs plombés par les fautes inutiles

Manque de discipline, mauvaises rotations, manque de rigueur et d’intensité… ce sont les principaux thèmes qui sont revenus dans le vestiaire des Spurs après le match.

Et puis les fautes, surtout les fautes : 29 au total côté San Antonio, pour 38 lancers en faveur du Thunder et 33 points gratos.

Des chiffres qui poussent certains à parler (encore et toujours) d’arbitrage, Stephon Castle notamment, mais qui symbolisent surtout ce déficit de discipline sur la rencontre.

« Dans le deuxième quart-temps, il y a eu des moments où – fautes ou pas – on doit être plus attentifs lorsqu’on est dans le bonus (lancers automatiques pour l’adversaire, ndlr.). Ils ont eu des lancers alors qu’ils n’avaient même pas l’avantage sur nous à ce moment-là, notre positionnement n’était pas mauvais. Donc il faut comprendre, dans le périmètre, si vous êtes trop physique et que vous donnez l’opportunité aux arbitres de siffler, l’adversaire va obtenir des lancers sans même devoir à travailler pour les obtenir. C’est comme ça que vous encaissez beaucoup de points dans un quart-temps. » – Mitch Johnson

Sans surprise, Shai Gilgeous-Alexander a beaucoup profité de ces coups de sifflet et du manque de discipline des Spurs, non seulement pour obtenir des points gratuits mais aussi pour trouver son rythme offensif après un début de match très crade au shoot.

In Game 5 Shai had his 24th playoff game with 30 PTS & 5 AST, which tied Russell Westbrook for the most in Thunder history 👏

Additionally, 16 FT was a playoff career-high and his 17 attempts tied his playoff career-high. pic.twitter.com/hLYguOsJdv

— ESPN Insights (@ESPNInsights) May 27, 2026

De match en match, et parfois même au cours d’une même rencontre, l’impact physique accordé par les arbitres peut varier. Cela ne facilite pas la tâche des défenseurs, mais les Spurs ont montré trop d’agressivité quand il ne le fallait pas, et pas assez quand il le fallait. Des vrais signes d’inexpérience face à un champion en titre qui a su tourner le match à son avantage.

Ces fautes inutiles, associées à un Wembanyama moins impactant et un temps de retard sur de nombreuses positions défensives (14/32 à 3-points pour OKC…), ont fini par plomber San Antonio. Vous ajoutez à ça 15 pertes de balle pour 22 points adverses ainsi que 25 unités accordées sur seconde chance (14 rebonds offensifs pour le Thunder), et vous finissez le match avec 127 points dans les dents.

Les Spurs devront montrer un tout autre visage au Game 6 pour rester en vie…