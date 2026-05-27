Les Cavs sont-ils prêts à sacrifier Evan Mobley pour Giannis Antetokounmpo ?

De gros changements pourraient intervenir à Cleveland cet été après l’élimination en Finales de Conférence Est. Les Cavs pourraient notamment faire partie des équipes en première ligne sur le dossier Giannis Antetokounmpo. Mais pour cela, il faudra sacrifier Evan Mobley.

Le transfert probable et attendu de Giannis Antetokounmpo va animer la section « rumeurs » lors des prochaines semaines en NBA. Et si l’on en croit l’insider Brian Windhorst d’ESPN, « on ne tardera pas à entendre parler des Cavs en lien avec Giannis ».

“I don’t think it’ll be long before you start to hear Cavs attached to Giannis Antetokounmpo.”@WindhorstESPN on potential offseason plans for Cleveland 👀 pic.twitter.com/FS227Ct9vl

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 26, 2026

Mais alors que beaucoup d’équipes vont essayer de monter des packages pour convaincre les Bucks de leur lâcher Antetokounmpo, les Cavaliers n’ont qu’un seul chemin pour entrer dans les négociations et potentiellement les remporter : lâcher Evan Mobley.

Avec un capital draft limité, Cleveland possède beaucoup moins de picks (seulement un de premier tour, en plus du 29e choix cette année) à transférer, mais l’idée de récupérer un jeune intérieur de 25 ans – Défenseur de l’Année et All-NBA Second Team la saison passée – pourrait séduire les Bucks. On rappelle aussi que Mobley a un salaire annuel autour des 50 millions de dollars (un peu moins que Giannis, 58 millions), ce qui facilite les négociations quand vous devez faire face à de grosses restrictions liées à votre situation salariale (212 millions de dollars pour Cleveland, au-dessus du second apron).

D’après les derniers bruits de couloir provenant notamment de The Athletic et ESPN, les Cavaliers ne semblent pas – pour l’instant – dans l’optique de lâcher Mobley pour Giannis. Les mots clés dans cette phrase sont « pour l’instant ». Le propriétaire Dan Gilbert a clairement indiqué après l’élimination en Finales de Conférence que sa franchise devait faire mieux. Traduction : aller en Finales NBA et jouer le titre. Il existe donc un scénario dans lequel Cleveland change son fusil d’épaule pour faire all-in avec Giannis.

On rappelle qu’en février dernier, les Cavs ont sacrifié dix ans de Darius Garland pour recruter James Harden afin d’être plus compétitif cette saison. Lâcher Mobley pour Antetokounmpo s’inscrirait dans la continuité de cette stratégie « court terme », de manière beaucoup plus drastique.

Si les Cavs veulent avoir une vraie chance d’obtenir Giannis Antetokounmpo cet été, il n’y a qu’un seul moyen :

Sacrifier Evan Mobley.

Un joueur qui certes peine à exploser offensivement, mais DPOY + All-NBA 2nd Team l’an passé, et 25 ans seulement.

Si vous êtes GM des Cavs,… pic.twitter.com/eBPJlIsZtx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

On rappelle néanmoins qu’avant de faire un tel deal, les Cavaliers attendront une confirmation de Giannis sur une future prolongation de contrat. Le Freak est en effet éligible à une extension durant l’intersaison et peut devenir agent libre en 2027, ce qui lui donne un moyen de diriger les négos vers la franchise où il souhaite le plus aller.

Est-ce que former un trio avec Harden et Donovan Mitchell peut représenter une option attractive aux yeux d’Antetokounmpo ? L’avenir nous le dira.

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