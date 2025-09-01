EuroBasket 2025 : la France est-elle en danger ? Apéro TrashTalk

L’EuroBasket 2025 est désormais bien lancé, avec ses hauts et ses bas pour l’équipe de France. Il fallait qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk dédié, lundi oblige.

Après deux premiers matchs réussis, l’équipe de France a vécu un sacré coup de massue ce dimanche en perdant contre Israël. Une défaite qui ne doit pas effacer les belles promesses face à la Belgique et la Slovénie, mais qui prépare surtout un match décisif ce mardi face à la Pologne (commenté en direct). Que penser de ces 3 premiers matchs ? Et quid du reste de la compétition ? On fait un point complet sur l’EuroBasket 2025, pour bien démarrer la semaine !