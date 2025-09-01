Nouvelle journée de basket aujourd’hui entre Riga et Tampere, et on a notamment eu droit à un sacré match entre la Lituanie et l’hôte finlandais. On vous résume tout ça ?

Les résultats du jour

Suède – Monténégro : 81-87

: 81-87 Estonie – Turquie : 64-84

: 64-84 Allemagne – Grande-Bretagne : 120-57 (!!)

– Grande-Bretagne : 120-57 (!!) Portugal – Lettonie : 62-78

: 62-78 Finlande – Lituanie : 78-81

: 78-81 Serbie – République tchèque : 82-60

Dans le Groupe A, la Turquie et la Serbie continuent leur chemin tout tranquille et s’affronteront mercredi pour la première place du groupe, alors que la Lettonie devrait terminer troisième et qu’un original Portugal – Estonie déterminera le propriétaire de la quatrième place de cette poule…

… qui affrontera l’Allemagne, qui poursuit sa balade avec une ÉNORME rouste face à la Grande-Bretagne. Dans le même groupe la Lituanie a pris le dessus sur la Finlande et devrait terminer à la deuxième place du groupe, tandis que le Montenegro fait la belle affaire et se dirige vers la quatrième place. Demain ? France – Pologne à 20h30, roulez jeunesse !

Le programme de demain