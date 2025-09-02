WNBA : Gabby Williams et Dominique Malonga doivent mettre un dernier coup de collier pour aller en Playoffs
Le 02 sept. 2025 à 06:47 par Giovanni Marriette
La course aux Playoffs bat son plein en WNBA et cette nuit les Sparks de Los Angeles ont envoyé un message au Storm : on ne lâchera rien. Gabby Williams et Dominique Malonga n’y sont pas encore, il va falloir cravacher !
Les résultats de la nuit
- Connecticut Sun – Atlanta Dream : 76-93
- Minnesota Lynx – Dallas Wings : 96-71
- Seattle Storm – Los Angeles Sparks : 85-91
A quelques jours des Playoffs (début le 14 septembre), les favoris préchauffent. Le Dream d’Atlanta n’a pas eu trop de mal à se défaire du Sun de Rachid Meziane malgré 17 points, 3 rebonds, 4 passes et 2 steals de Leila Lacan, le Lynx a cartonné les Wings et la saison de Paige Bueckers est bientôt terminée.
Un peu plus à l’Ouest, le choc de la nuit opposait le Storm de Gabby et Domi aux Sparks de Kelsey Plum, et à LA on y croit encore un tout petit peu avec une belle victoire acquise grâce à un gros dernier quart. Kelsey a arrosé mais Deraica Hamby a fait le taf et pour le Storm Gabby Williams a une nouvelle fois été discrète en attaque avec 8 points alors que sa compatriote a apporté 8 pions également. Au classement les Sparks sont à deux victoires derrière Seattle, en sachant que le Storm termine sa saison avec deux matchs face au Liberty et aux Valkyries. Attention, danger…
Le programme du soir
- 4h : Golden State Valkyries – New York Liberty
- 4h : Phoenix Mercury – Indiana Fever