Plus que trois jours pour ces matchs de poule et on commence à y voir un peu plus clair. Spoiler, ce soir à 22h30 ce sera encore mieux. Preview ? Allez, preview.

Le programme du jour

14h : Grèce – Bosnie Herzégovine (Groupe C)

: Grèce – Bosnie Herzégovine (Groupe C) 14h : Belgique – Israël (Groupe D)

: Belgique – Israël (Groupe D) 17h : Islande – Slovénie (Groupe D)

: Islande – Slovénie (Groupe D) 17h15 : Chypre – Géorgie (Groupe C)

: Chypre – Géorgie (Groupe C) 20h30 : Italie – Espagne (Groupe C)

: Italie – Espagne (Groupe C) 20h30 : France – Pologne (Groupe D)

Tous ces matchs sont à retrouver sur BeIN Sports

Le main event

On ne va pas tortiller du c*l pour chi*r loin comme disaient les anciens, quelle formidable expression pour dire qu’on ne va pas y aller par quatre chemins. Bref, le main event du jour c’est évidemment à 20h30 avec un France – Pologne très alléchant. Revanche de la demi-finale du dernier Euro lors duquel les Polonais avaient créé la surprise avant de s’en prendre 40 par l’EDF, officieuse “finale” de ce groupe car le vainqueur du match aura toutes les chances de finir premier, bref tout est réuni pour une belle soirée de basket. Côté Français Alex Sarr est toujours incertain, pour la Pologne Jean-Paul II est mort, un partout la balle au centre, alors pour qui le trône du Groupe D ?

Les autres matchs

Dans le Groupe C les Grecs sont favoris face à la Bosnie. Jusuf Nurkic a déclaré hier que Giannis était un joueur facile à stopper et on a donc hâte de voir… le 44/18/12 que le Freak va mettre sur le nez du Bosnian Beast. Juste derrière l’Italie et l’Espagne se disputeront la deuxième place du groupe, un superbe match qui intéressera aussi la France puisqu’en cas de défaite des Bleus contre la Pologne les hommes de Freddy Fauthoux pourraient affronter le perdant de ce match en huitièmes. Dans le dernier match la Géorgie tentera de s’accrocher à la quatrième place du groupe en attendant le match couperet contre la Bosnie jeudi. Et si la France bat la Pologne elle affrontera d’ailleurs le vainqueur de ce Bosnie – Géorgie d’après-demain. Ça va, vous arrivez à suivre ? Parce que dans le Groupe D c’est encore pire avec trois équipes qui peuvent encore terminer première, mais ça vous n’êtes pas prêts à l’entendre.