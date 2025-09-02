Passé au travers de son match contre Israël dimanche, l’Équipe de France doit se racheter ce soir pour son quatrième match de poule. Cela tombe bien, un sacré challenge l’attend : une confrontation face au leader polonais, invaincu sur ses terres.

C’est probablement le plus gros test de l’ère Freddy Fauthoux.

Après un début d’Euro idéal, marqué par une large victoire contre la Belgique puis un succès face à la Slovénie de Luka Doncic, les Bleus sont tombés de haut contre Israël. Un très gros trou d’air, caractérisé par une attaque en péril. De quoi rebattre les cartes d’un Groupe D que la France souhaite remporter. C’est dans ce contexte que l’EDF doit affronter – ce soir à 20h30 – la Pologne devant son public, qui ne se privera pas pour tenter d’enfoncer la bande de Guerschon Yabusele.

Derniers ajustements 🧰

Rebondir ensemble ✊📷 France-Pologne demain à 20h30, en direct sur @tfx et @beinsports_FR 1 ⚔️#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/CkY9NJjmQw

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 1, 2025

L’enjeu ? Il est assez simple. Les Bleus doivent triompher s’ils veulent toujours croire à la première place du groupe, synonyme d’adversaire plus abordable en huitième de finale. Quant aux Polonais, seule équipe du groupe à avoir remporté trois victoires en trois matchs, un succès leur assurerait probablement le spot de leader au terme du premier tour.

L’arrière Élie Okobo parle déjà de “finale”, son coach Frédéric Fauthoux de “situation à double tranchant”. Une victoire ferait clairement grandir le (jeune) groupe France tandis qu’une défaite pourrait plonger les Bleus dans le doute.

Vous l’avez compris, on est devant un match révélateur. Rendez-vous ce soir.

Oui du coup avec @ABallNeverLies on a pris une grande décision, on peut pas laisser les Bleus comme ça dans la merde.

Donc DEMAIN face à la Pologne, on sera sur YouTube à 20h pour commenter le match en direct.

Tous ensemble, allons-y gaiement ! https://t.co/mBHdaZxzfe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 1, 2025