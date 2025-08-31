En excellente position hier après avoir battu la Slovénie, l’Équipe de France s’est sérieusement compliqué la tâche en perdant contre Israël (82-69), et devra ainsi cravacher pour espérer terminer en tête de son groupe. Le match de mardi contre la Pologne s’annonce crucial pour les Bleus d’Élie Okobo.

“Ça va être comme une finale.”

Si Okobo et ses copains ont pris un gros coup sur la tête ce dimanche, l’arrière monégasque a toujours conscience du gros défi qui les attend mardi soir (20h30) : un match contre la Pologne, sur ses terres, avec potentiellement la première place du groupe qui se joue.

“Il faudra être prêt, se reposer, on a un jour pour se préparer. On sera d’attaque et on montrera un meilleur visage.”

« Ça va être comme une finale (face à la Pologne, […] on montrera un meilleur visage » – Elie Okobo pic.twitter.com/aPdUbqQHaj

Un meilleur visage, il le faudra pour espérer battre une équipe polonaise invaincue pour l’instant (deux victoires en deux matchs, contre Israël et la Slovénie), et qui sera poussée par tout le public de Katowice. Une nouvelle défaite des Bleus assurerait sans doute la première place du groupe à la Pologne, et donc théoriquement un adversaire plus difficile pour la France en huitième de finale.

Pour rappel, le premier du Groupe D affrontera le quatrième du Groupe C, le deuxième du D affrontera le troisième du C, le troisième du D affrontera le deuxième du C, et enfin le quatrième du D affrontera le premier du C.

Le classement actuel du Groupe D

Israël : 5 points (2 victoires – 1 défaite, +23) France : 5 points (2 victoires – 1 défaite, +23) Slovénie : 4 points (1 victoire – 2 défaites, -1) Pologne : 4 points (2 victoires – 0 défaite, +12)* Belgique : 4 points (1 victoire – 2 défaites, -38) Islande : 2 points (0 victoire – 2 défaites, -19)

*La Pologne joue ce dimanche soir contre l’Islande. En cas de victoire (probable), elle prendra seule la tête du groupe.

Rappel des règles en cas d’égalité :

Résultat en confrontation directe

Différence de points

Points marqués

Une victoire contre les Polonais mardi permettrait aux Bleus de reprendre un peu les clés du Groupe D. En cas de nouvelle défaite par contre, les hommes de Freddy Fauthoux risquent de se rendre le chemin vraiment difficile pour la suite de la compétition.

Une finale avant l’heure, le mot n’est pas trop fort.