Comme tous les soirs, retour rapide sur ce qu’il fallait retenir d’une nouvelle journée à l’EuroBasket, entre grosses perfs de stars NBA et gros trou d’air de l’Équipe de France. Par ici le récap maison.

Les résultats du jour

27 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 25 minutes pour Giannis Antetokounmpo. 26 points, 10 rebonds et 11 passes pour Luka Doncic. Les grands noms de l’EuroBasket ont une nouvelle fois brillé ce dimanche, la Grèce battant la Géorgie sans souci tandis que la Slovénie a enfin gagné un match de basket face à la Belgique. Ensuite c’était beaucoup moins drôle puisque nos Bleus sont complètement passés au travers face à Israël. La Pologne, qui a battu l’Islande (non sans transpiré), en a profité pour prendre la tête du Groupe D. L’Espagne et l’Italie – avec un Simone Fontecchio XXL (39 points !) – ont quant à elles assuré l’essentiel.

Performance HISTORIQUE de la part de Simone Fontecchio ce soir :

39 points vs la Bosnie-Herzégovine, nouveau record all-time pour un Italien à l’Euro !

Le programme de demain