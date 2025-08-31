L’issue de ce match ne faisait guère de doutes mais tout de même, les Grecs ont appuyé très fort sur l’accélérateur cet après-midi. Géorgie passée à la moulinette par Giannis et ses ouailles, et voilà la Grèce qualifiée pour les huitièmes de finale après seulement trois matchs.

Pas de surprise à vrai dire dans cette opposition mais, tout de même, on rappelle que les Géorgiens ne sont pas des boulangers car ils avaient notamment battu l’Espagne en ouverture de cette poule. Cette fois-ci et avec un Giannis Antetokounmpo reposé hier pour mieux les massacrer aujourd’hui, Mamu et ses potes n’ont pas fait le poids.

Un dimanche banal pour Giannis

27 points à 9/11 au tir et 8/13 aux lancers.

8 rebonds, 4 passes et 2 steals.

La Grèce est qualifiée pour les huitièmes ! pic.twitter.com/hIfMa2QX48

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 31, 2025



Un Giannis Antetokounmpo évidemment injouable et qui a même été relancé par Coach Spanoulis pour statpadder en fin de match, un duo Dorsey – Mitoglou encore une fois solide et les frangins de Giannis une fois de plus en emploi fictif, voilà ce qu’il fallait retenir de cette victoire de 41 points des Grecs, qui leur ouvre par la même occasion de manière officielle la route des huitièmes. Ils y croiseront donc le troisième ou le quatrième du Groupe de la France, en sachant que le troisième a de bonnes chances d’être… la Slovénie, pour un choc qui s’annoncerait énorme !