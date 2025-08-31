La semaine des Françaises en WNBA : Leïla Lacan veut finir sa saison en beauté

Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, elles sont neuf aujourd’hui, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs, ou presque, une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche ! Cette semaine ? Leïla Lacan n’en finit plus d’illuminer les parquets de son génie.

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Belle semaine pour le Storm qui reprend du poil de la bête après une passe très compliquée début août. 3 victoires pour 1 défaite, dont un succès sur le parquet du Lynx. Gabby Williams n’y est pas pour rien, toujours aussi impactante malgré une certaine maladresse au tir. Du Gabby dans le texte finalement.

Seattle Storm @ Washington Mystics : 10 points à 3/12 au tir dont 1/4 du parking, 3/4 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes, 5 steals et 1 contre en 32 minutes

Seattle Storm @ Indiana Fever : 2 points à 1/5 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 18 minutes

Seattle Storm @ Minnesota Lynx : 16 points à 5/13 au tir dont 4/5 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 30 minutes

Seattle Storm vs Chicago Sky : 12 points à 4/10 au tir dont 0/2 du parking, 4/4 aux lancers, 8 rebonds, 3 passes et 2 steals en 33 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 12 points à 42,9% au tir dont 31% du parking, 85,3% aux lancers, 4,4 rebonds, 4,2 passes, 2,3 steals et 0,5 contre en 31,8 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Dominique Malonga n’en finit plus de progresser après son début de saison compliqué. Les stats gonflent, avec elles les minutes aussi, et plus le temps passe, plus on imagine le réel potentiel de la numéro 2 de Draft. Seule petite inquiétude, Doms n’a pas joué ce samedi face au Sky pour une gêne au poignet, on espère rien de grave !

Seattle Storm @ Washington Mystics : 17 points à 8/17 au tir et 1/2 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe, 3 steals et 1 contre en 28 minutes

Seattle Storm @ Indiana Fever : 8 points à 4/10 au tir dont 0/1 du parking, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres en 24 minutes

Seattle Storm @ Minnesota Lynx : 13 points à 6/7 au tir dont 1/1 du parking, 7 rebonds, 1 passe et 2 contres en 22 minutes

Seattle Storm vs Chicago Sky : DNP

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 7,6 points à 54,7% au tir dont 25% du parking, 65% aux lancers, 4,7 rebonds, 0,8 passe, 0,6 contre et 0,4 steal en 14,1 minutes

Dominique Malonga in her last 3 games:

• 17 PTS, 10 REB, 3 STL, 8/17 FG

• 22 PTS, 9 REB, 3 BLK, 10/12 FG

• 15 PTS, 7 REB, 3 BLK, 7/13 FG pic.twitter.com/nN6U5EPwJ9

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 24, 2025

# Marine Johannes (New York Liberty)

Semaine en dents de scie pour notre Marine nationale. En difficulté contre le Sun et le Mercury, elle nous a quand même illuminé de sa magie face à Washington avec une belle ligne statistique et un joli tour de passe-passe entre les jambes de Kiki Iriafen. Même l’adversaire en sourit, est-ce que c’est possible de détester Jojo même ?

New York Liberty vs Connecticut Sun : 2 points à 1/4 au tir dont 0/2 du parking, 1 rebond et 2 passes en 16 minutes

New York Liberty vs Washington Mystics : 14 points à 4/10 au tir dont 3/8 du parking, 3/3 aux lancers, 1 rebond et 5 passes en 29 minutes

New York Liberty @ Phoenix Mercury : 4 points à 2/5 au tir dont 0/3 du parking, et 1 contre en 16 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,9 points à 40,8% au tir dont 34,8% du parking, 84,2% aux lancers, 1,9 rebond, 1,7 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 19 minutes

Nutmeg specialty from Marine Johannès pic.twitter.com/E5XMfE8ctP

— Tanya (@ScriptedTanya) August 29, 2025

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Semaine sans Bria Hartley avec deux confrontations compliquées contre New York et Dallas, et qui en plus se conclut par une absence face au Lynx pour une gêne au genou. On espère que ce n’est que temporaire, histoire que l’âme du Sun puisse finir sa saison tranquillement.

Connecticut Sun @ New York Liberty : 3 points à 1/6 au tir dont 0/3 du parking, 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 1 steal en 33 minutes

Connecticut Sun @ Dallas Wings : 8 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 6 passes et 1 steal en 26 minutes

Connecticut Sun vs Minnesota Lynx : DNP

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 8,9 points à 36,2% au tir dont 36,7% du parking, 77,2% aux lancers, 2 rebonds, 3,1 passes et 0,8 steal en 22,8 minutes

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Même si le dernier match n’est pas fameux, que dire de la semaine, et plus globalement du fin de saison de Leïla Lacan. Une progression folle et une arrivée à la mi-saison qui a complètement transformé son équipe. Battre son record de points deux fois de suite, c’est déjà une perf, puis on pète encore plus notre crâne en voyant son efficacité, sa défense et son playmaking. Et elle n’a que 21 ans… l’avenir est tellement radieux.

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 10 points à 47,1% au tir dont 23% du parking, 83,9% aux lancers, 2,4 rebonds, 4 passes, 2,3 steals et 0,1 contre en 26,7 minutes

🚨 CAREER-HIGH ALERT 🚨

Leïla Lacan was SENSATIONAL as she achieved a new career-high in PTS tonight for the @ConnecticutSun!

22 PTS | 3 REB | 3 AST | 2 3PM#WelcometotheW pic.twitter.com/gTwpPn7Vfq

— WNBA (@WNBA) August 26, 2025

# Mamignan Touré (Connecticut Sun)

Joli point d’exclamation en fin de semaine pour Migna Touré puisqu’elle a eu l’occasion de jouer une quinzaine de minutes contrairement aux six habituelles. Résultat : 8 points en étant très efficace, que du bon, et on espère la revoir avec ses minutes là avant la fin de la saison !

Connecticut Sun @ New York Liberty : 0 point en 3 minutes

Connecticut Sun @ Dallas Wings : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking en 5 minutes

Connecticut Sun vs Minnesota Lynx : 8 points à 3/4 au tir dont 2/2 du parking et 1 rebond en 15 minutes

Les stats de Mamignan Touré cette saison en WNBA : 2 points à 41,7% au tir dont 40% du parking, 0,2 rebond, 0,4 passe et 0,4 steal en 6,3 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Semaine particulière pour les Valkyries puisqu’elles ont eu six jours de repos entre les deux matchs. Une pause très bénéfique pour Carla Leite, puisque l’arrière française est revenue en pétard complet contre Washington. 100% au tir, 6 caviars pour une seule balle perdue, des plays bien flashy, si c’est cette Carla qu’on voit en Playoffs, attention les yeux ça risque d’éblouir toute la planète basket !

Golden State Valkyries @ Dallas Wings : DNP

Golden State Valkyries vs Washington Mystics : 19 points à 5/5 au tir dont 1/1 du parking, 8/9 aux lancers, et 6 passes en 19 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 7,7 points à 38,5% au tir dont 18,6% du parking, 87,4% aux lancers, 1,4 rebond, 2 passes, 0,7 steal et 0,1 contre en 17,8 minutes

Carla Leite and Janelle Salaün brought the ENERGY tonight as they powered the @valkyries huge home win!

Carla Leite: 19 PTS, 6 AST

Janelle Salaün: 20 PTS, 6 REB #WelcometotheW

Postseason Push | @DraftKings pic.twitter.com/3FHB0MFuC8

— WNBA (@WNBA) August 31, 2025

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Même constat pour Janelle Salaün, le repos semble avoir fait beaucoup de bien aux jambes de ces jeunes Valkyries. Un peu moins playmakeuse que sa pote Carla mais plus prolifique au rebond, Janelle a fait du Janelle et on veut absolument voir ça en Playoffs !

Golden State Valkyries @ Dallas Wings : 9 points à 3/8 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 9 rebonds et 2 passes en 25 minutes

Golden State Valkyries vs Washington Mystics : 20 points à 7/11 au tir dont 4/7 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 29 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 10,9 points à 41% au tir dont 34,3% du parking, 82,2% aux lancers, 4,8 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 26,2 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Beaucoup de positif à dire également sur Iliana Rupert qui s’est plus montré sur le premier match de la semaine que le deuxième contrairement à ses coéquipières. On le répète mais quel apport de dingue elle offre dans ce cinq de Golden State. La route n’est plus très longue et Los Angeles a été un peu distancé, au cas où on ne l’avait pas assez dit, on veut nos Valkyries en Playoffs !

Golden State Valkyries @ Dallas Wings : 17 points à 5/12 au tir dont 5/9 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre en 36 minutes

Golden State Valkyries vs Washington Mystics : 7 points à 3/6 au tir dont 1/4 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 1 interception en 27 minutes

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : 8,9 points à 43,7% au tir dont 45,1% du parking, 91,7% aux lancers, 3,7 rebonds, 1,5 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 21,7 minutes

Iliana Rupert vs. Dallas Wings

17 points, 6 rebounds, 2 assists, 1 block

Her first game with 5 threes; third with 4+; seventh with 3+ https://t.co/74LytdQLno pic.twitter.com/E5d3Eg3aZU

— Cristian (@DouBasket28) August 24, 2025

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes