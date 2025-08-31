C’est le verdict dont la Serbie avait peur. Après s’être blessé lors du deuxième match de son équipe Bogdan Bogdanovic est forfait pour la suite de cet EuroBasket 2025. Le roster de la Serbie reste monstrueux mais c’est un énorme coup dur pour Nikola Jokic et ses coéquipiers.

On parlait hier de l’arrivée en Finlande du staff médical des Clippers mais la nouvelle est tombée plus vite que prévu : le meilleur scoreur de l’histoire de la sélection serbe est out pour la fin de l’EuroBasket…

Oh wow, Bogdan Bogdanovic est forfait pour le reste de l’EuroBasket ! 😱

Énorme coup dur pour les Serbes, privés du meilleur scoreur de leur histoire.

Touché aux ischios face au Portugal et absent hier face à la Lettonie, le sniper va donc quitter ses coéquipiers, du moins sur le terrain, et laisser Nikola Jokic jouer les phares de la sélection. Placés par tous les observateurs comme l’un des deux grands favoris de la compétition avec l’Allemagne, les Serbes voient leur cote chuter un peu, logique, mais ce coup dur peut également donner une force mentale de plus à un groupe qui en manque parfois.

Et pour vous, sont toujours favoris les Serbes sans Bogbog ?