Spurs : De’Aaron Fox et Dylan Harper peuvent-ils sortir la tête de l’eau ?

Obligés de s’imposer face au Thunder ce soir pour continuer l’aventure en Playoffs, les Spurs n’auront pas uniquement besoin d’un grand Victor Wembanyama. Ils auront besoin aussi de la contribution de leurs arrières Dylan Harper et De’Aaron Fox, dans le dur actuellement.

Après la défaite du Game 5 à Oklahoma City, la contre-performance de Wemby a logiquement pris une grande partie de la lumière. Mais plusieurs de ses lieutenants sont également passés à côté : De’Aaron Fox d’abord, auteur d’un petit match à 9 points et 4/15 au tir. Dylan Harper ensuite, avec seulement 5 points en sortie de banc et 3 pertes de balle très crades.

Les deux arrières doivent faire avec des pépins physiques qui limitent assez clairement leur rendement, même s’ils ne sont plus inscrits officiellement sur l’injury report des Spurs (contrairement au début de la série). Fox ne peut pas faire les mêmes différences avec une cheville qui le fait souffrir, tandis qu’Harper a été touché à l’adducteur au Game 2. Difficile dans ces conditions de peser contre une équipe aussi solide qu’Oklahoma City.

Néanmoins, si les Spurs veulent rester en vie ce soir, au moins un d’entre eux devra sortir la tête de l’eau, sinon les deux.

Fox et Harper représentent, avec Stephon Castle, la principale source de création offensive à l’arrière. La vitesse et la vivacité du Renard, associées aux qualités de dribble et aux changements de rythme d’Harper, font habituellement de ce duo l’une des raisons du succès des Spurs. Car non seulement ils apportent un soutien offensif autour de la menace constante qu’est Victor Wembanyama, mais surtout ils aident à maximiser l’impact offensif de Wemby.

Sur cette série face au Thunder, Fox et Harper sont incapables de mettre suffisamment de pression sur la défense d’OKC pour faire basculer la série en faveur de San Antonio. De’Aaron a beau serré les dents, ça ne suffit pas. Et Dylan ressemble aujourd’hui plus à un rookie (ce qu’il est) qu’à un joueur capable de vraiment faire mal à OKC, comme il l’a fait lors de sa performance XXL au premier match de la série. Si Victor Wembanyama connaît des hauts et des bas en attaque face au champion en titre, c’est aussi à cause de ça.

Les stats de De’Aaron Fox sur la série :

3 matchs : 12 points, 7 rebonds, 6,3 passes à 38,1% au tir dont 16,7% au tir à 3-pts

Absent les deux premiers matchs, Fox n’a pour l’instant pas réussi à assumer son statut de leader à l’arrière, lui qui fait partie des joueurs les plus expérimentés du groupe.

Les stats de Dylan Harper sur la série :

5 matchs : 10,8 points, 5,4 rebonds, 3,2 passes à 39,1% au tir dont 21,4% au tir à 3-pts

Titulaire en l’absence de Fox, Harper avait commencé la série en bombe, avant de voir sa production en sortie de banc chuter assez drastiquement.

Les absences et/ou prestations compliquées de Fox et Harper ont mis pas mal de pression sur les épaules de Stephon Castle, qui s’en sort plutôt bien malgré ses problèmes de pertes de balle en début de série. Tout cela montre à quel point le duo est important dans l’écosystème Spurs pour permettre à ce dernier de fonctionner à plein régime.

Pour survivre face au Thunder, et potentiellement remporter la bataille dans un Game 7 à Oklahoma City, Castle ne pourra pas être le seul arrière à briller, et Victor Wembanyama ne pourra pas renverser la série tout seul.

Vous l’avez compris, De’Aaron Fox et Dylan Harper détiennent l’une des clés du Game 6 à venir (2h30 cette nuit). À eux de montrer qu’ils ont la capacité d’être au rendez-vous.

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