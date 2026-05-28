Le 28 mai 2026 à 08:45 par Nicolas Meichel

Victor Wembanyama ne s’était pas présenté devant les journalistes après la défaite du Game 5 à Oklahoma City, et était ainsi sous la menace d’une amende. La NBA s’est contentée d’un rappel à l’ordre.

D’après l’insider Shams Charania, un simple avertissement a été donné à Wemby pour violation des règles concernant les médias.

Pour rappel, Victor a l’obligation – comme indiqué dans son contrat – de répondre aux questions des journalistes après les rencontres de Playoffs, même en sortant d’une mauvaise performance comme lors du Game 5.

Si les Cavs veulent avoir une vraie chance d’obtenir Giannis Antetokounmpo cet été, il n’y a qu’un seul moyen :

Sacrifier Evan Mobley.

Un joueur qui certes peine à exploser offensivement, mais DPOY + All-NBA 2nd Team l’an passé, et 25 ans seulement.

Si vous êtes GM des Cavs,… pic.twitter.com/eBPJlIsZtx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

On imagine que le comportement exemplaire de Victor avec la presse tout au long de la saison a joué en sa faveur. On rappelle qu’il a remporté le Magic Johnson Award, qui récompense le joueur combinant le mieux « excellence sur le terrain avec la coopération et le respect envers les médias et le public ».

De souvenir, c’est la première fois que Victor Wembanyama sèche une conférence de presse d’après-match. Le timing – après une mauvaise performance dans un match crucial – a logiquement provoqué pas mal de critiques, notamment au sein de certains journalistes de San Antonio.

Avertissement sans frais pour Victor Wembanyama, qui ne s’était pas présenté devant les journalistes après le Game 5.

Pas d’amende, mais à ne pas reproduire par la suite sinon la NBA pourrait le sanctionner. https://t.co/qs15Q6YJie

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

À ne pas reproduire donc, sous peine d’être sanctionné directement au portefeuille.

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