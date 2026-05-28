Le Président des États-Unis, Donald Trump, l’a lui même dit dans une conférence de presse : il compte aller voir un match des Knicks au Madison Square Garden durant les Finales NBA. Se rendre à un tel match serait une première pour un président en exercice.

Ça risque de lui faire bizarre de voir des professionnels à l’oeuvre. Donald Trump, Président des États-Unis, a indiqué à la presse qu’il envisageait de se rendre à un match des Knicks durant les Finales NBA.

« Je pense que je vais me rendre à un des matchs. J’ai été invité par de nombreuses personnes et le propriétaire (James Dolan), et je pense que j’irai. J’avais prévu d’y aller mercredi, mais les Knicks ont battu les Cavaliers très vite… Mec, quelle équipe, ils ont gagné tous leurs matchs. Ils ont de super joueurs. C’est super de voir ça, la franchise a vraiment souffert pendant longtemps. »

Pour leur première apparition en Finales NBA depuis 1999, les Knicks devraient pouvoir compter sur un nombre sans doute inédit de personnalités, qui viendront aux matchs tant pour se montrer que pour profiter du jeu. Les fans inconditionnels que sont Spike Lee, Timothée Chalamet ou encore Ben Stiller seront bien évidemment au premier rang.

Très critiqué par le monde du basket aux États-Unis, avec plusieurs équipes championnes ne s’étant pas rendues à la traditionnelle réception de la Maison Blanche durant son premier et son mandat en cours, souvent ciblé par des figures de NBA telles que Steve Kerr et Gregg Popovich, Donald Trump cherche peut-être à se rapprocher d’une ligue qui n’a pas grande amitié pour lui.