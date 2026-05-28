Après la défaite du Game 5 où il a paru plus humain que jamais, Victor Wembanyama va disputer ce jeudi le premier match à élimination de sa carrière NBA. Victoire obligatoire pour lui et les Spurs s’ils veulent rester en vie sur ces Playoffs, et grosse réaction attendue après la contre-performance d’il y a deux jours.

Beaucoup de choses ont été dites sur Victor Wembanyama au cours des 24 dernières heures. Sur les réseaux sociaux, sur les plateaux TV, sur les sites internet ou encore les différents podcasts.

Il y a ceux qui ont pointé du doigt son manque cruel d’agressivité et d’impact dans un match aussi crucial qu’un Game 5 de Finales de Conférence. Ceux qui doutent de la capacité de Victor à être assez solide physiquement pour faire face au champion en titre, Wemby montrant des signes indiscutables de fatigue. Ceux qui affirment qu’Oklahoma City a trouvé la bonne formule pour limiter l’Alien. Il y a même ceux qui ont surfé sur une polémique liée à une séquence vidéo impliquant Wemby, où on voit le Français murmurer quelques mots à l’oreille de Mason Plumlee et Bismack Biyombo avant que ces deux-là ne commettent une grosse faute sur le joueur du Thunder Jared McCain.

Victor Wembanyama, lui, n’a rien dit. Littéralement.

Attendu par les journalistes qui avaient beaucoup de questions à lui poser sur sa contre-performance, Wemby ne s’est pas pointé en conférence de presse, ce qui a exacerbé les critiques à son encontre et poussé la NBA à lui donner un avertissement. Mais la réaction de Victor après l’épisode du Game 5 est toujours aussi attendue. Et elle devra intervenir sur le terrain.

Dans cette série au sommet face au Thunder, il y a eu des moments où Victor Wembanyama faisait honneur à son statut d’extraterrestre. Son Game 1 à OKC reste et restera – quoi qu’il arrive – l’une des plus grandes performances de l’histoire des Playoffs (41 points, 24 rebonds). Sa performance au Game 4, symbolisée par un tir du milieu de terrain, a été un autre modèle de domination (33 points).

Mais au milieu de tout ça, Wemby est redevenu humain lors des trois défaites de San Antonio face au Thunder (22,3 points et 9 rebonds de moyenne). Pas besoin d’être un génie pour comprendre que les Spurs auront besoin d’un Victor en « mode Alien » pour espérer arracher un Game 7 ce soir.

Victor Wembanyama et son équipe des Spurs vont jouer leur premier match à élimination en Playoffs. Avec tout ce que ça comporte : la pression de ne plus avoir droit à l’erreur, la tension liée à l’enjeu, et la nécessité de briller sous peine de voir brutalement sa saison se terminer.

Depuis le début de sa carrière NBA et même dans les compétitions internationales, Wemby a pris l’habitude d’être à la hauteur des plus grands événements. On se souvient de sa finale U19 avec l’Équipe de France au Mondial 2021, où il était à deux doigts de faire tomber Team USA et… Chet Holmgren avec une performance XXL (22 points, 8 rebonds, 8 contres). On se souvient évidemment aussi de la finale des JO de Paris 2024, où ses 26 points et 7 rebonds ont fait transpirer les Avengers. Et puis il y a eu son tout premier match de Playoffs face aux Blazers il y a quelques semaines – 35 points – et toutes les autres performances de monstre qui ont suivi (notamment le Game 3 face aux Wolves), pour emmener les Spurs à deux petites victoires des Finales NBA.

Victor est de ceux qui se transcendent quand le moment le demande. Et le Game 6 de ce jeudi fait clairement partie de ces moments.

Battre le Thunder – champion en titre – pour arracher une septième manche décisive, ce n’est pas une mission qu’on peut accomplir en solo. Les Spurs auront besoin de multiples contributions, notamment des arrières De’Aaron Fox et Dylan Harper, qui sont aujourd’hui dans le dur physiquement. Par contre, ce sera à Victor Wembanyama et personne d’autre de montrer la voie, d’impacter la rencontre dès la première seconde et guider ses coéquipiers dans le droit chemin. Bref, tout ce qu’il n’a pas su faire au Game 5.

Vous nous direz peut-être que le phénomène français n’a que 22 ans. Certes. Vous nous direz qu’il n’est que dans sa troisième saison NBA et dispute seulement ses premiers Playoffs. Certes. Mais brandir aujourd’hui la carte de l’inexpérience alors que Victor a maintes fois prouvé qu’il ne fallait pas lui parler d’âge, ce serait rabaisser la barre envers un phénomène qui explose continuellement les attentes.

Alors oui, ce soir, les attentes de la planète basket seront là. Peut-être même plus que jamais. C’est la loi quand on est un joueur générationnel, qu’on réalise l’une des meilleures premières campagnes de l’histoire des Playoffs NBA, et qu’on est sur une trajectoire aussi folle qu’elle pourrait carrément propulser le bonhomme dans le débat du GOAT un jour.

Une élimination en Finales de Conférence ne retirera en rien ce que Wemby a accompli avec son équipe, les jeunes Spurs ayant déjà surpassé tous les pronos cette saison pour se retrouver à ce stade. Mais ça laissera forcément un goût d’inachevé. Surtout en cas de nouvelle performance décevante. Car quand on est Victor Wembanyama, il n’y a qu’un seul objectif qui compte vraiment : atteindre la place au sommet.

Une victoire ce soir et il s’en rapprochera un peu plus. Une défaite et il retournera à la case départ.

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