Deux matchs pour les Bleus dans cet Euro, deux victoires dont l’une assez significative, et l’Équipe de France enchaine donc dès aujourd’hui avec un match face à Israël, très largement à sa portée mais qu’il faudra une fois de plus aborder avec sérieux.

Depuis son arrivée à la tête de l’Équipe de France, Freddy Fauthoux n’a pas perdu un match.

Quatre sur quatre en qualifs pour la Coupe du Monde 2026, cinq sur cinq en prépa avec un double cheh sur l’Espagne, et donc deux sur deux dans cet Euro.

Les débuts de FF sont fracassants sur le papier, et dans le jeu difficile de se plaindre. Des nouvelles têtes, de la jeunesse, une nouvelle hiérarchie, des propositions sur le terrain, en attaque et en défense, bref tout ce qu’on attend d’un nouveau sélectionneur avec les victoires en plus.

Cet après-midi ce sera un nouveau test pour le Frédoche, contre une équipe moins cotée mais qui joue néanmoins sa place en huitièmes, avec un Deni Avdija qui fait partie des 10 meilleurs joueurs de cet Euro et un Roman Sarkin qui s’est pris pour Stephen Curry lors du premier match.

Au vu des deux premiers matchs et des perfs des uns et des autres côté EDF on ne s’en fait pas forcément sur le terrain, en espérant simplement que le match se déroulera dans des conditions décentes, puisque le match d’hier soir entre la Pologne et Israël a notamment été émaillé par des sifflets lors de l’hymne israélien.

Nous on veut juste du basket, on sera là à 17h, avec un seul objectif : le 3/3.