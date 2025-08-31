Six matchs au menu et honnêtement pas de très gros choc à se mettre sous la dent. On va pousser derrière les Bleus à 17h, épicétou. Envoyez la preview du jour !

Le programme du jour

14h : Géorgie – Grèce (Groupe C)

14h : Slovénie – Belgique (Groupe D)

17h : Israël – France (Groupe D)

17h15 : Espagne – Chypre (Groupe C)

20h30 : Bosnie-Herzégovine – Italie (Groupe C)

20h30 : Pologne – Islande (Groupe D)

Le main event

France – Israël évidemment. En cas de victoire les Bleus assurent leur qualif pour les huitièmes mais personne n’en doute, et il faut surtout – déjà – anticiper la probable “finale” du groupe mardi contre la Pologne, en pleine forme et à domicile. Les Français affrontent cet après-midi Israël et leur polyvalent et beau gosse NBAer Deni Avdija, et selon toute logique les Bleus doivent être capables de gérer sans trop de problème une équipe beaucoup moins solide sur le papier bien que candidate également au bracket final.

Les autres matchs

C’est pas la folie. Giannis Antetokounmpo a été préservé hier pour pouvoir malaxer la Géorgie aujourd’hui, déso pour eux, Luka Doncic a probablement été énervé par la fin de match hier et va passer ses nerfs sur la Belgique, déso pour eux. Les Espagnols ont démarré leur Euro hier face à la Bosnie et affrontent les faibles Chypriotes, déso pour eux, la Bosnie compte sur Jusuf Nurkic comme leader, déso pour eux, et la Pologne est à 200% avant d’affronter les Islandais, désolé pour eux. En bref on espère avoir au moins un match équlibré et si c’est celui de la France on ne se plaindra pas, à condition que ça gagne, bien sûr.