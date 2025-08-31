WNBA : Carla Leite et Janelle Salaün ont écrasé les Mystics !

Le basket ne s’arrête jamais. Le slogan d’une marque connue au début des années 2010, mais aussi de notre train de vie actuel. EuroBasket le jour, WNBA la nuit, on se régale et puis si vous vous demandiez, oui, on dormira plus tard.

Les résultats de la nuit

Que des matchs sans trop de suspense cette nuit. Le Lynx a littéralement explosé le Sun avec 5 joueuses à plus de 15 points : Alanna Smith et DiJonai Carrington à 18, Napheesa Collier à 17, et enfin, Courtney Williams et Kayla McBride avec 15. C’est la 31ème victoire de Minneapolis cette saison, un record dans l’histoire de la franchise !

making history. 📈 pic.twitter.com/6Ehs7pyg7o

— Minnesota Lynx (@minnesotalynx) August 31, 2025

Même tambouille pour Seattle et Phoenix qui ont largement dominé leur confrontation face au Sky et au Liberty. Gabby Williams a été tout en polyvalence pour le Storm avec 12 points, 8 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, tandis que Marine Johannes s’est retrouvée du mauvais côté de la barrière en subissant les assauts de Kahleah Cooper et de son Mercury. La magicienne française n’a inscrit que 4 points.

Le match qui nous intéresse le plus se déroulait lui en Californie, dans la Baie plus précisément. Immense blowout des Valkyries face aux Mystics, jusque là on reste sur la même ligne que les autres rencontres de la nuit, mais ce blowout a surtout été marqué par l’empreinte de deux Françaises bouillantissimes : Carla Leite et Janelle Salaün.

La première se l’est joué Point God en envoyant 19 points à 100% au tir et 6 passes décisives en 19 minutes, le tout avec un seul ballon perdu. Tandis que la deuxième a joué de son éventail offensif et de son physique pour combiner 20 points à 7 sur 11 au tir et 6 rebonds. Chacune a excellé dans son domaine et le tout nous offre une belle mixtape bleu-blanc-rouge !

Carla Leite and Janelle Salaün brought the ENERGY tonight as they powered the @valkyries huge home win!

Carla Leite: 19 PTS, 6 AST

Janelle Salaün: 20 PTS, 6 REB #WelcometotheW

Postseason Push | @DraftKings pic.twitter.com/3FHB0MFuC8

— WNBA (@WNBA) August 31, 2025

Pour le reste des Françaises Iliana Rupert s’est elle aussi montrée avec Golden State à base de 7 points, 5 rebonds et 3 passes. Leïla Lacan a eu une nuit compliquée avec le Sun (6 points et 5 passes), mais la belle surprise vient de sa coéquipière Migna Touré, 8 points inscrits à 3 sur 4 au tir dont 2 sur 2 de loin, son plus gros total depuis son arrivée dans le Connecticut.

Les matchs s’écoulent et l’heure des Playoffs approche, chaque match compte désormais, alors ce soir gros focus sur les Sparks neuvièmes qui joueront une grande partie de leur survie face à Washington. L’objectif étant de rattraper les Valkyries… qui jouent également cette nuit face au Fever, lui aussi dans ce mouchoir de poche de la 9ème à la 6ème place. Quand faut commencer à devenir mathématicien, c’est que la course aux Playoffs est palpitante !

Le programme du soir