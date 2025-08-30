Toutes les équipes de cet Euro étaient sur le pont aujourd’hui. 12 matchs au programme et pas de grosse surprise, si ce n’est qui l’Espagne a enfin gagné un match de basket. Oh ça va, on peut taquiner.

Les résultats du jour

Lituanie – Allemagne : 88-107

: 88-107 République tchèque – Estonie : 75-89

: 75-89 Italie – Géorgie : 78-62

– Géorgie : 78-62 Islande – Belgique : 64-71

: 64-71 Grande-Bretagne – Suède : 59-78

: 59-78 Lettonie – Serbie : 80-84

: 80-84 France – Slovénie : 103-95 – les notes du match

– Slovénie : 103-95 – les notes du match Chypre – Grèce : 69-96

: 69-96 Monténégro – Finlande : 65-85

: 65-85 Turquie – Portugal : 95-54

– Portugal : 95-54 Espagne – Bosnie-Herzégovine : 88-67

– Bosnie-Herzégovine : 88-67 Pologne – Israël : 66-64

Une journée longue mais intéressante, une journée importante… mais sans surprise. Les favoris ont tous assuré, à commencer par des Allemands très impressionnants contre la Lituanie ou des Serbes qui s’en sont remis à un Nikola Jokic all-time pour taper des Lettons déjà en difficulté dans le Groupe A. L’Estonie, la Belgique et la Suède sont en cuite post-victoire puisque ça ne leur arrive pas si souvent que ça, les Grecs avaient laissé Giannis Antetokounmpo au repos face à Chypre, la Turquie et la Finlande continuent leur parcours parfait et l’Italie a pris une belle option sur le podium du Groupe C avec leur victoire contre la Géorgie.

Et si on note évidemment que l’Espagne s’est enfin rappelé comment on gagne un match de basket, l’évènement du jour était bien évidemment le match de l’Équipe de France contre la Slovénie. Luka Doncic a été insupportable au propre comme au figuré, mais Sylvain Francisco a lâché le match de sa vie en Bleu et après une dernière action un peu tendue la France a donc enchainé une deuxième victoire avant d’affronter Israël demain après-midi, alors que l’adversaire de l’EDF pour la première place sera sans plus trop de doute la Pologne, vainqueur face à Israël et toujours invaincue à domicile.

Le programme de demain